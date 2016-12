El incendio avanzaba anoche hacia el sector norte de Península Valdés

El incendio que el jueves se originó en un campo ubicado entre Arroyo Verde y Puerto Madryn, en el kilómetro 1350 de la Ruta 3, seguía al cierre de esta edición fuera de control, pese al esforzado trabajo de Bomberos y Defensa Civil que están intentando apagar el fuego o que, al menos, no se propague sobre Puerto Pirámides ya que el viento lo estaba llevando hacia ese lugar.El incendio, cuyas causas de inicio se desconocen, avanzaba inicialmente hacia la zona costera, pero el viento con su constante virar motivó que en un tramo de la jornada cambiara de dirección y avanzara sobre la Ruta 3, que tuvo que ser cortada durante tres horas, entre Arroyo Verde y Puerto Madryn, desde las 16 a las 19, cuando ya con todas las medidas de seguridad, se rehabilitó.Los trabajos fueron intensos e involucraron a Bomberos de Puerto Madryn y Pirámides, Defensa Civil quienes, con el aporte de maquinaria y personal de Vialidad Provincial, habilitaron los cortafuegos que, con el cambio de dirección del viento no fueron del todo efectivos.Ayer a las 21, el Comité de Emergencia estaba evaluando los resultados de la tarea realizada ayer y delineando la que se desplegará hoy. "Vamos a coordinar las acciones que sean necesarias", dijo al respecto el subsecretario de Protección Ciudadana, Pablo García, quien junto al presidente de Vialidad Provincia, Osvaldo Mairal, colaboran con las tareas en el lugar del siniestro.García destacó "el trabajo que se está haciendo", pero indicó: "lamentablemente tenemos condiciones climáticas muy adversas por la intensidad del viento sobre todo". Y si bien confirmó que "la ruta Nacional 3 fue habilitada en el tramo Puerto Madryn-Arroyo Verde que había sido cortada por la poca visibilidad, está habilitada al tránsito pero con extrema precaución"."Nosotros estamos brindando todo el apoyo en materia de equipamiento y logística que nos es requerido por los bomberos", dijo el funcionario del Ministerio de Gobierno del Chubut. Y agregó: "a estos efectos hemos hecho también un relevamiento de todo el material disponible en la zona", no descartando que en las próximas horas sean convocados servidores públicos de otras localidades."Esta noche haremos una evaluación de lo actuado hasta ahora y definiremos los pasos a seguir. Se ha trabajo intensamente, y por ese serio trabajo es que el casco de la Estancia La Colmena pudo contenerse del avance las llamas", expresó.De todos modos García hizo hincapié en que "hay condiciones complicadas porque este sábado están pronosticadas temperaturas altas, aunque el viento soplará más del sector oeste" indicó.El vicegobernadorRECORRIO EL LUGAREl vicegobernador de Chubut, a cargo del Ejecutivo, Mariano Arcioni visitó y supervisó en Puerto Lobos las acciones que están llevando adelante para combatir el fuego, cumpliendo precisas instrucciones del gobernador Mario Das Neves. "Hoy es un día clave por el posible cambio de viento, y lo que esto puede implicar", dijo Arcioni tras interiorizarse en terreno sobre la situación."El gobernador está al tanto de todo. Hablé con él y luego le pasaré el informe. Estoy aquí cumpliendo expresas instrucciones dadas por el señor gobernador", afirmó Arcioni, que estuvo acompañado por el subsecretario Unidad Gobernador, Diego Correa, entre otros.En cuanto a la magnitud del incendio, informó luego de su visita a los bomberos, que habían sido alcanzadas hasta el mediodía unas 1.100 hectáreas y "se corre el riesgo de que al cambiar el viento, se vea afectada la estancia 'La Colmena'", indicó. El avance sobre ese campo pudo frenarse."Estuvimos viendo cómo estaba el cuartel en cuanto a recursos y logística y me han informado que está todo muy bien", comentó Arcioni y detalló: "hay dos dotaciones de bomberos completas, pertenecientes a los cuarteles de Puerto Madryn y Pirámides, con 40 personas abocadas y colaborando junto a Vialidad Provincial y sus maquinarias, trabajando muy fuerte para contrarrestar el incendio. Mañana (sábado) habrá un poco más de viento y de calor, pero hoy es un día clave."