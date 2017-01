El Patagónico | Deportes - 20 enero 2017 El Independiente de Holan se prueba con Atlético Tucumán Para el "Rojo" será su primer amistoso formal en el año. En el "Decano" debutará como su nuevo DT Pablo Lavallén, ex San Martín de San Juan.

Independiente, renovado por la asunción de Ariel Holan en la dirección técnica, jugará esta noche su primer amistoso formal en el año cuando enfrente a Atlético Tucumán en el estadio "Padre Martearena" por la Copa Provincia de Salta.

El partido comenzará a las 21, será arbitrado por Juan Pablo Pompei y también marcará la presentación de Pablo Lavallén, ex San Martín de San Juan, en la conducción táctica de Atlético, que según los organizadores, estará acompañado por unas 10.000 personas.

Independiente encara una nueva etapa y lo hace con la expectativa generada por un técnico de un perfil encuadrado dentro del histórico paladar negro de sus hinchas, aunque sin el rodaje suficiente en la profesión.

Con un pasado en el hóckey sobre césped, Holan (56 años) asume el desafío en el club de sus amores sólo habiendo dirigido a Defensa y Justicia, pues el resto de su trayectoria en el fútbol la forjó como ayudante de campo en inferiores y Primera división.

Por su particular metodología de entrenamiento y los conceptos futbolísticos que pregona se le adosó en una etiqueta con "lírico de laboratorio", algo con lo que deberá lidiar en un club gobernado por la exigencia y la intolerancia frente a una sequía de títulos que ya alcanza los 15 años.

De momento, el Independiente de Holan jugó dos amistosos informales con equipos de la Primera B Metropolitana y cosechó un empate (1-1 ante Talleres de Remedios de Escalada) y una victoria (4-1 frente a Deportivo Riestra).

En esta nueva etapa, el equipo no contará con el defensor Hernán Pellerano ni con el mediocampista Jorge Ortiz, ambos descartados por el entrenador, y tampoco con el uruguayo Cristian "Cebolla" Rodríguez, a quien se le rescindió el contrato por sus continuas lesiones.

En Atlético la expectativa no es menor, pues el equipo, además de contar con nuevo DT, se prepara para un año histórico en el que jugará la Copa Libertadores de América por primera vez en la historia.

El "Decano" jugará en febrero una serie eliminatoria con El Nacional de Ecuador por un lugar en la Fase 3 de la Libertadores, también de sistema de disputa mano a mano y clasificatoria para la instancia de grupos.



PROBABLES FORMACIONES

Independiente: Martín Campaña; Damián Martínez, Alan Franco, Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Diego Rodríguez, Emiliano Rigoni y Christian Ortiz; Germán Denis y Martín Benítez. DT: Ariel Holan.



Atlético Tucumán: Josué Ayala, Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Franco Sbuttoni y Mauricio Rosales; David Barbona, Fabio Álvarez, Nery Leyes y Leandro González; Luis Rodríguez y Fernando Zampedri. DT: Pablo Lavallén.



Arbitro: Juan Pablo Pompei.

Estadio Estadio: Padre Martearena

Hora: 21:00(Fox Sports)



