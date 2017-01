El Patagónico | País/Mundo - 12 enero 2017 El índice de precios al consumidor creció 1,2 por ciento en diciembre Las mayores subas se registraron en Alimentos y Bebidas con 1,2% y en Vivienda y Servicios para el hogar con 1,5%. El INDEC no informó el acumulado durante el año, ya que argumentó que comenzó con la medición de los precios minoristas en mayo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que difundió el martes su medición de diciembre, también registró una suba del 1,2% en ese mes, lo que arroja en 2016 una inflación del 41%, la más alta luego del 26,6% de 2013.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en diciembre el 1,2%, alentado por las subas del 1,2% en Alimentos y Bebidas, del 1,5% en Vivienda y Servicios para el hogar, entre otros, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo no informó el acumulado durante el año, debido a que comenzó la medición de los precios minoristas en mayo, respecto de abril, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y el conurbano bonaerense.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió el martes su medición de diciembre, también registró una suba del 1,2% en ese mes, y acumuló en el año una inflación del 41%, la más alta luego del 26,6% de 2013, y con una fuerte desaceleración en el segundo trimestre del año.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó el martes la meta de cerrar este año con una inflación en torno al 17%, mientras que las consultoras privadas estiman que los precios minoristas aumentarán entre el 20% y 21%.

Dujovne, destacó que por primera vez se está aplicando una política antiinflacionaria "con un tipo de cambio flotante y normalizando los precios de los servicios públicos", como también remarcó que el país "ha mejorado en competitividad".

El funcionario, en declaraciones a diversos medios de prensa, destacó que el Gobierno ve la apertura de las importaciones como una forma de generar competencia y bajas los precios de algunos productos.

"Si nos preocupa la inflación y queremos más competencia, es lógico que la competencia importada también nos ayude en la batalla antiinflacionaria", dijo Dujovne.

Más allá de las declaraciones, lo cierto es que para el INDEC dio cuenta que el rubro "Alimentos y Bebidas" mostró una suba del 1,2%, a pesar de la baja del 11,3% registrado en las Verduras.

Uno de los sub rubros que más aumentaron fueron las bebidas Alcohólicas con el 4,7%, y las no Alcohólicas el 3,3%; acompañadas por el 2,1% en Aceites y Grasas.

Vivienda y servicios básicos aumentó el 1,5% por el alza del 1,7% en Alquileres, y 3% en Reparaciones .

El rubro "Esparcimiento" uno de los que más se mueve en diciembre por el comienzo de las vacaciones, mostró un alza del 2%.

La Atención Medica y gastos para la salud registró una suba promedio del 0,8% por un alza del 1,2% en medicamentos y tratamientos.

Desde el ámbito privado, el economista jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, estimó que 2017 terminará con una inflación en torno al 23%, luego de haber cerrado 2016 con el 40,1%.

El analista de Economía & Regiones, Ivan Cachanosky, proyectó una inflación del 17% para este año en sintonía con la meta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego del que el 2016 cerrara con un alza del 40,3%.

En tanto, el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, consideró que 2017 cerrará con una suba del 20,6% en los precios minoristas, tras un alza del 37,2 % en todo 2016.

El INDEC dio a conocer ayer los datos del IPC–Costo de vida como una forma de ir normalizando la difusión de los índices, luego de que la intervención del organismo, dispuesta por Néstor Kirchner llevara la divulgación de los datos a mitad de mes, y no en la primera semana como era costumbre.

La intención es que el organismo "vaya normalizando" el calendario de difusión, dando a conocer los datos con la mayor celeridad posible, "pero sin perder el necesario rigor estadístico", dijo el titular del organismo, Jorge Todesca, a finales de diciembre.

Fuente: