El "Indio" Solari no se retira: anunció nuevo disco y nueva banda

"Estoy como la mayoría de la gente. No ha sido un año bueno por cosas públicas y privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía. No han aceptado que un tipo solo haya logrado hacer lo que uno pudo sin las corporaciones", manifestó el "Indio" Solari una entrevista con Marcelo Figueras, su biógrafo en un programa radial.

El "Indio" Solari tocó el 11 de marzo en Olavarría y en el show hubo dos muertos. Tras el controvertido concierto, las especulaciones estuvieron a la orden del día. Sobre todo después de un mensaje en Facebook de su mujer, Virginia Mones Ruíz en el que hablaba de un adiós.

Embed

Lejos de dejar la música, Solari redobla la apuesta y anuncia que sacará un nuevo disco con una nueva banda, en paralelo a "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" y publicará un libro de ficción.

"Estoy preparando un disco y una nueva banda. Estoy al pedo y compongo canciones", le dijo a Figueras.

Antes, disparó contra las figuras de los medios que lo cruzaron tras el recital de Olavarría.

"A Roberto Pettinato lo vi dos veces en mi vida. Que me salte a la yugular así me sorprende. Laje dijo que yo llegaba en avión privado a Nueva York. TN dijo que había siete muertos. Dijeron que había muerto un nene de 5 años. Eso es mala leche. Querés joder la vida", disparó el artista de 68 años.

Sobre Olavarría y los dimes y diretes, Solari indicó: "la medida de uno son los enemigos o la gente que lo ataca y a mí me dan vergüenza estos pelotudos.

A pesar de los proyectos, descarta de plano volver a tocar en vivo. "Momentáneamente no puedo convocar a nadie. Se llega a torcer un tobillo alguien y me van a dar cadena perpetua. Probablemente haga un streaming. Acá en el estudio en un teatrito. Las canciones no van a quedar acá", anticipó por lo que las "misas" pasarán a ser digitales.

"Hacer música y mi hijo es la justificación que tiene mi vida", apuntó.