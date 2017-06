El Patagónico | Deportes | CICLISMO DE MONTAÑA - 04 junio 2017 El Infiernillo recibe la 2ª fecha del Argentino de Ciclismo de Montaña Más de un centenar de bikers formarán parte de la prueba nacional, que cuenta con el respaldo de Comodoro Deportes. A las 9:30 se larga la primera manga en el circuito ubicado al costado del camino del Centenario. En la tarde de ayer, el espectáculo lo dieron los más chicos con sus bicicletas.

El Ciclismo de Montaña vive un fin de semana histórico en la capital petrolera. La llegada de un centenar de bikers de todo el país le ponen un marco especial a la segunda fecha del Argentino, que arrancó ayer en el circuito El Infiernillo, ubicado al costado del camino del Centenario, con la prueba de los más pequeños.

En Infantiles “A” el triunfo fue para Kevin Thomas Díaz con un tiempo de 24 minutos y 58 segundos, mientras que Ignacio Thomas Fernández se subió a lo más alto del podio en Infantiles “B” con una diferencia de más de 2 minutos sobre su perseguidor.

En Pre Infantiles, Lautaro Reyes se quedó con el máximo trofeo ya que logró un cronómetro de 4’112. Tomás Montenegro, en Moscas, fue el más veloz de la tarde. Pero esta categoría fue muy pareja debido a que Dylan Díaz llegó apenas dos segundos después. Por último, en Promesas, la victoria se la llevó Khalil Orue con 03’31”.

Para la prueba llegaron a Comodoro Rivadavia los máximos dirigentes de la Federación Argentina de Ciclismo encabezada por el presidente José “Pepe” Martínez y autoridades de Brasil que se sumarán para fiscalizar la prueba.

El cierre de la 2ª fecha del Argentino de Ciclismo de Montaña comenzará hoy a las 9.30 con la largada de la primera manga de las categoría Master A1 y Master A2. Se espera finalizar pasado el mediodía para poder realizar la entrega de premios cerca de las 15 horas.



POSICIONES



Infantiles A

1° Kevin Thomas Díaz (24'58").

2° Leonel Alexis Díaz (28'10").



Infantiles B

1° Ignacio Thomas Fernández (24'30").

2° Franco Thomas Delgado Díaz (27'04").

3° Ignacio Tomás Ferreiro (32'56").



Pre Infantiles

1° Lautaro Ángel Reyes (04'11").

2° Levi Fernández Ramos (04'31").



Moscas

1° Tomás Ignacio Montenegro (02'12").

2° Dylan Caleb Díaz (02'14").

3° Juan Francisco Krenek (03'53").



Promesas

1° Khalil Orue (03'31").

2° Julián Reyes (04'16").



CRONOGRAMA



9.30 Largada primera manga - categorías Damas y Caballeros Masters y Cadetes.

El orden de largada de la primera manga será el siguiente.

9:30 Caballeros Master A1 y Master A2

9:31 Caballeros Master B1 y Master B2

9:32 Caballeros Cadetes. Damas Master y Caballeros Menores Caballeros Master C1, Master C2 Master D y Damas Menores y Cadetes.

9:33 Caballeros Master C1, Master C2, Master D y Damas Menores y Cadetes

12:30 Largada categoría Damas y Caballeros Sub 23, Elite y Juniors.

El orden de largada de la segunda manga será el siguiente:

12:30 Caballeros Elite y Sub 23.

12:31 Caballeros Juveniles.

12:32 damas Elite Sub 23, Juveniles y Elite.



Fuente: