El intendente Carambia reclama una mayor coparticipación para Las Heras

Carambia también hizo declaraciones al diario Tiempo Sur. Citó que el cambio introducido por el proyecto de Jorge Arabel apuntaba a repartir los recursos de acuerdo a la cantidad de habitantes que arrojó el Censo Nacional 2010, pero en la práctica ese registro ya quedó desactualizado porque el mismo indicaba que Las Heras tenía en esa época 17 mil habitantes "y hoy ya somos 35 mil".

En ese mismo contexto destacó que se debe elevar del 7% al 10% la coparticipación en regalías, a lo que se deben sumarse otros ítems "específicos" como ser "un bono" que posibilite que un determinado porcentaje vaya a "localidades con pozos petroleros".

"Nosotros tenemos una casa y un pozo petrolero al lado y eso no sucede en todas las localidades. Aquí, en Las Heras producimos el 80 % del petróleo que se extrae del territorio santacruceño y somos los que menos coparticipación recibimos. Por eso armaremos los proyectos para que presentemos todos juntos, en la misma bolsa", afirmó.

Caleta Olivia (agencia)La discusión por el reparto de recursos del gobierno provincial a las comunas ya tiene disímiles posturas y para José María Carambia -referente de la coalición política Cambiemos-, este es un debate que también "deben dar los intendentes, no sólo los diputados".En tal sentido, a través de su oficina de prensa aseguró que ya ha comenzado a tomar contacto con sus pares para la confección de la nueva ley, citando que buscará incluir dos ítems que beneficien a las comunas productoras de petróleo porque, en el caso de Las Heras "si no tenemos más recursos estamos en el horno".Explicó que los ingresos que recibe la provincia por coparticipación deben repartirse por ley entre los municipios y actualmente a éstos solo les llega solo un 10%, que es un porcentaje bajo, siendo Santa Cruz "una de las que menos coparticipa junto con La Rioja", por lo tanto su aporte "está por debajo de la media nacional".En consecuencia, advirtió: "si no se le da más recursos a los municipios habrá un conflicto grande porque ya no podemos soportar aumentos de sueldos".Por esa razón, sostuvo: "sí o sí debe cambiar esto y esta postura la tienen que dar los intendentes que tienen que dejar de lado si son del Frente Para la Victoria o UCR, por lo tanto tienen que ponerse la camiseta de cada localidad".