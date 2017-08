El intendente de Esquel pide la extradición de Jones Huala

Sergio Ongarato aseguró que el pueblo de Esquel no quiere que Jones Huala siga detenido en la ciudad por la escalada de violencia que su detención representa. Por otro lado, el mandatario aclaró que el RAM no tiene nada que ver con los mapuches.

El intendente de Esquel Sergio Ongarato dejó un mensaje claro y preciso a todos los sectores y particularmente a la Justicia: pidió que se resuelva cuanto antes la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala. "La solución aquí es que se tiene que resolver el pedido de extradición, que es lo que yo estoy pidiendo hace días", reclamó.

En este sentido, consideró que quien comete algún delito "debe someterse a la Justicia", sin importar "su ideología y el reclamo de fondo que pueda llegar a esgrimir".

El intendente aclaró que es respetuoso del Poder Judicial y que su pedido va más allá del resultado. "Llamé a Buenos Aires y pedí que se resuelva esto cuanto antes, de una forma o de otra, yo no me meto en los temas de la Justicia y en la decisión de un juez", indicó en diálogo con El Chubut.

El funcionario nacional con el que dialogó Ongarato fue Pablo Noceti, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Advirtió que dilatar la resolución sobre la extradición "sería un error grosero" porque esta indefinición afecta tanto "a quiénes reclaman la libertad de esta persona detenida y a todos los otros miles de personas que queremos vivir en paz".

Para Ongarato la indecisión sobre la situación de Jones Huala tiene un doble efecto para el municipio de Esquel. Uno de incertidumbre en los vecinos por la inseguridad y otro financiero para las arcas locales.

Si bien la detención de Jones Huala se efectivizó en la provincia de Río Negro, la defensa realizó un planteo judicial por el cual solicitó que se lo detenga en Esquel. "Eso nos complicó el inicio de temporada de esquí, la empezamos con una quema de cubiertas en el acceso a la ciudad. Eso nos hace mucho daño", explicó el mandatario. La escalada de violencia de este grupo armado "nos afecta primero como vecinos y segundo nos afecta la economía en cuanto al turismo por el tema de la seguridad. Con esta gente la seguridad está en tela de juicio".

Además, repudió enérgicamente el ataque de encapuchados a Casa del Chubut y los reiterados atentados contra diario Jornada.

EL RAM NO REPRESENTA AL PUEBLO MAPUCHE

Sobre el grupo violento identificado como RAM, Ongarato explicó "siempre hago hincapié en que esto no tiene nada que ver con los mapuches, esto es un grupo de personas que adoptan métodos violentos para protestar y manifestarse", sentenció el intendente de la ciudad cordillerana.

Profundizando en esta premisa, recordó que los descendientes de pueblos originarios "nada tienen que ver con estos métodos, porque son vecinos nuestros que viven y conviven en paz con los descendientes de pueblos europeos y asiáticos".

Por estos motivos, pidió prudencia a la clase política a la hora de efectuar reclamos. "Todos los sectores políticos están reclamando, lo que yo he pedido siempre es tener sumo cuidado cuando se hacen los reclamos y las declaraciones, porque se corre el riesgo de meter a esta causa a gente que no tiene nada que ver".

En los últimos meses se puso bajo la lupa si estos grupos armados eran respaldados políticamente. También estuvo en tela de juicio, si la RAM recibía apoyo de las FARC. El intendente radical no desmintió ni convalidó estos trascendidos porque no tiene elementos suficientes. "Son cosas que se escuchan, pero no lo sabemos", aunque evidenció que "sí se ve en los hechos que la forma en la que desenvuelven hay cierta organización para cometer estos atropellos".

Por último, dejó entrever que en uno de los cortes de ruta, un grupo de vecinos evidenciaron que algunos integrantes de este grupo «tenían acento centroamericano». Ongarato agregó que por la contextura que tienen algunos «te das cuenta que no son descendientes de mapuches».