El Patagónico | Regionales | EN COMODORO - 19 enero 2017 El intendente recorrió las colonias de verano El intendente Carlos Linares recorrió ayer diferentes sedes en las que se desarrollan las Colonias de Verano que organiza el municipio y aseguró que esas propuestas no sólo son recreativas, sino que también permiten tener un pantallazo general de la situación de niños y adolescentes.



Luego de una semana de licencia, el intendente Carlos Linares reasumió ayer funciones y decidió, junto con algunos secretarios y colaboradores, recorrer las colonias de vacaciones que organiza y lleva adelante el municipio.

"Las Colonias de Verano superan nuestras expectativas año tras año, es impresionante la cantidad de chicos que participan y la cantidad que no podemos recibir porque no tenemos la estructura necesaria. Estamos en alrededor de 5.000 niños y adolescentes, necesitamos aún más espacios y más profesores para satisfacer todos los pedidos", apuntó.

"Estas actividades cuentan con una gran organización y trabajo de logística para que funcionen de esta manera, poseen un presupuesto importante, sin dudas es el dinero mejor invertido por el municipio. Nos pone muy contentos ver a los niños y jóvenes disfrutando y haciendo amigos", sostuvo.

En ese sentido, manifestó: "queremos que las colonias sean integrales, con el trabajo de las diferentes áreas municipales, para estar sobre los chicos, que llegan de todos los sectores de la ciudad, algunos con problemas de familia o algún tipo de adicción. Nosotros aprovechamos para recibirlos y atenderlos, a través de los médicos y el personal especializado en esos temas, cada vez que se detecta algún inconveniente".

"En 5.000 chicos, se encuentran personas en distintas situaciones, pero para eso está el Municipio, para atender las necesidades de la gente. Por ello, las colonias no sólo son recreativas, sino que también nos permiten tener un pantallazo general de la situación de nuestros niños y adolescentes", resaltó Linares.



"AYUDAN A PLANIFICAR"

El titular de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili, se refirió a la importancia de las Colonias de Verano para identificar las necesidades y realidades sociales de los niños y adolescentes de los distintos barrios de la ciudad; y en función de ellas, generar las propuestas deportivas para todo el año.

"En el espacio de las colonias se hace un seguimiento de la forma en cómo se relacionan los chicos y los problemas que logran manifestar en cada uno de los encuentros, permitiendo al Estado detectar la calidad de vida que llevan adelante los más pequeños de nuestra ciudad. Teniendo en cuenta estos datos, hacemos un mapeo con propuestas deportivas y de contención social acorde a cada barrio de Comodoro", puntualizó.

Macharashvili puso en valor los esfuerzos que se realizan desde el municipio para potenciar esta iniciativa popular.

"Sentimos que cada año damos un paso más para fortalecer la logística y la infraestructura que demanda la actividad, que todos los años es elegida por más familias", aseguró.

Fuente: