El gobernador Mario Das Neves aseguró que "nosotros trabajamos para el presente y el futuro de nuestra gente" y valoró en ese marco que los "pueblos del interior de a poco se van poniendo de pie" frente al Estado Nacional.

El mandatario realizó estas declaraciones este viernes al brindar su discurso en el acto por el 98° aniversario de la localidad de Dolavon, donde también sostuvo que "tenemos una realidad, que a veces no se dice: la realidad es que vivimos alejados de todo el poder, alejados de lo que el Estado Nacional, cualquiera sea el gobierno, ha ido dando de a migajas a los gobiernos provinciales y municipales".

Por eso remarcó que "nos asiste el derecho a reclamar lo que durante tantas décadas el Estado Nacional absorbió de la gente del interior". Asimismo afirmó que "el interior de a poco se va poniendo de pie y va demandando", por eso señaló que "debemos tener funcionarios políticos, públicos, gobernantes que pongan lo que tengan que poner para defender los derechos de su comunidad y su pueblo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer".

"A veces uno se exalta y dice cosas duras, pero no es el tema las cosas duras, el tema es la profundidad de lo que se discute y cuando uno va a discutir al Estado Nacional, no hablo de ningún gobierno en particular, estamos hablando como cuando hablamos con una pared", dijo y agregó "no nos conocen, no saben nuestra realidad, por eso primero yo digo que nos escuchen media hora que les vamos a contar qué es nuestra provincia, a cuántos argentinos hemos recibido en nuestra provincia, que es joven".

Señaló en ese marco que "en nuestra región Patagónica hemos recibido a jujeños, catamarqueños, riojanos, cordobeses, bonaerenses y seguimos recibiendo porque acá nosotros trabajamos para una mejor calidad de vida".

Y agregó que "hoy vemos con vergüenza como no se pagan algunas jubilaciones y nosotros pagamos con nuestra plata de Chubut el 82%, así que si lo hacemos lo pueden hacer otros, el asunto es reasignar las partidas como corresponden", expresó.

Además planteó "trabajar para los chicos, una herramienta fundamental, por eso nosotros lo que no vamos a dejar de hacer son edificios que tengan que ver con la educación".

Remarcando en ese contexto que "vamos a apuntalar el nivel inicial de tres años, de cuatro años, trabajar en profundidad la parte pedagógica para los chicos del secundario, para que tengan expectativas, por eso el impulso y la puesta en marcha de los Centros de Formación Profesional".

Expresó también que "no podemos seguir viviendo en un país donde tenemos el 50% de los chicos que no terminan el secundario, tenemos 1,5 millones de chicos que no estudian ni trabajan, porque no vamos por el buen camino".

Subrayó que "nosotros por lo menos nos damos la posibilidad, con aciertos, con desaciertos, con diferencias, de discutir el futuro de cada pueblo, porque nosotros trabajamos para el presente y el futuro de nuestra gente".

PROYECTO PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS

En ese marco señaló Das Neves que por eso "estamos absolutamente convencidos de que en poco tiempo vamos a hacer un proyecto para los próximos 20 años, para que realmente la gente se sienta segura y los chicos sobre todo queden bien afirmados en esta tierra que fue laboriosamente trabajada por nuestros mayores", concluyó el gobernador.