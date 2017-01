El jefe del Ejército visitó el Regimiento de Infantería Mecanizada

El jefe del Ejército, teniente general Diego Suñer, llegó ayer a Comodoro, donde participó de una recorrida de inspección del Regimiento de Infantería Mecanizada 8, lugar en el que recibió al secretario interino de Gobierno del municipio, Rubén Palomeque.El titular de Servicios a la Comunidad es militar retirado y destacó la presencia de Suñer. “Nos satisface poder recibirlo y otorgarle un presente con el que demostramos el sentimiento de pertenencia a esta Fuerza que nos custodia”, indicó el funcionario municipal.Palomeque advirtió que la presencia del titular del Ejército “es un orgullo porque reconoce lo que es la ciudad y también la relación de la fuerza con la sociedad comodorense, con una Brigada presente en las actividades cotidianas de Comodoro".De la misma manera, el secretario sostuvo que “la llegada del jefe del Ejército responde a sus actividades estrictamente profesionales de visita e inspección a las unidades, lo cual es muy importante. Nos satisface poder recibirlo y otorgarle un presente para demostrar el sentimiento de pertenencia a esta fuerza que nos custodia".LA PUJANZA DE COMODOROEl jefe del Ejército destacó la pujanza de Comodoro Rivadavia y recordó que llegó a la ciudad “por una visita de inspección. Comodoro es una de las brigadas que no había recorrido desde que estaba a cargo del Ejército. Lo mismo haremos en Sarmiento, Río Mayo y Esquel”.Asimismo, el máximo representante de la fuerza dijo que “personalmente no venía hace muchos años a Comodoro Rivadavia y me sorprendió ver la pujanza que tiene esta ciudad, que es importantísima. Una zona extendida, alta. También me produce mucha satisfacción observar las unidades muy insertas en la sociedad. Chubut es una provincia que trata muy bien a los huéspedes”, concluyó.