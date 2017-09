Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes - 12 septiembre 2017 El Judo del Chubut definió su equipo para los Nacionales de Mar del Plata

El jueves 7 de septiembre, en el gimnasio municipal 1, se determinó la delegación de judocas que representarán al Chubut en los Juegos Nacional Evita, a desarrollarse en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre.

En total, serán 16 los jóvenes en sub 13 y sub 14 que se medirán con los mejores exponentes del deporte de contacto, con Leonardo Smart como técnico y Nadia Bravo como coordinadora de la delegación.

"Nos concentramos en el municipal 1 para una competencia entre los diferentes Dojo, donde cada uno de ellos presentaba a sus representantes para las distintas categorías. Luego la definición se daba en el tatami, donde todos los participantes dieron muestras de una actitud aguerrida y respeto hacia el rival en simultáneo", apuntó Leonardo Smart a El Patagónico.

De esta manera, exhibieron su potencial los chicos y chicas de la sub 13 y 14, en las categorías 40 kg, 44 kg, 48 kg, 53 kg, 58 kg y 64 kg. Tanto de los Dojo Bushido, Huergo y Municipal 1. En tanto que el referato estuvo a cargo del árbitro internacional Daniel Galli.

"Se estableció un ránking de 1° y 2° puesto por categoría, tanto en masculino como en femenino. Ahora que ya está definida la lista, solo nos resta coordinar los días de entrenamiento, teniendo al municipal 1 como escenario principal. Y pensando en dos encuentros semanales para poder ir de la mejor forma a Mar del Plata", anticipó Smart, que por tercera vez viaja como técnico a una instancia nacional.

E judo es una de las principales actividades que se desarrollan en la capital petrolera, donde cerca de 200 personas lo practican. Además de ser sede de la Federación Chubutense.

En cuanto a valores, ha sabido trascender a nivel internacional de la mano de Oritia González –en la actualidad en Buenos Aires y compañera de entrenamiento de la olímpica Paula Pareto- como así también Gimena Laffeuillade. En tanto que, en el orden local, Antonella Smart sigue consolidándose a nivel federal.

"Uno no puede arriesgar resultados, respecto a cómo nos va a ir. Pero está la tranquilidad de que siempre los judocas del Chubut se destacaron por su actitud a la hora de subirse al tatami y competir. El resto viene solo", sentenció Smart.





Fuente: