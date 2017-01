El jueves se registró la temperatura más baja de enero en los últimos nueve años

La calidez del verano parece haberse quedado en 2016, luego de un diciembre que en algunos días invitó a la playa a los ocasionales bañistas que pudieron disfrutar del sol en el inicio de la temporada estival. Es que por estos días el frío obligó a sacar del ropero las camperas y volver a los pantalones largos.

El martes, con una pequeña lluvia, la temperatura disminuyó drásticamente y se registró una mínima de 10.6°, sorprendiendo a toda la comunidad. Al otro día el tiempo empeoró y la mínima bajó a 4 grados centígrados. Pero eso no sería todo, ya que el jueves la temperatura tuvo una mínima de 4.8° C, informaron fuentes oficiales. El fenómeno sorprendió a todos y llevó a preguntarse si la temperatura era habitual para esta época del año.

La respuesta la brindó el meteorólogo Walter Maza, de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, quien confirmó que la temperatura del jueves fue la más baja de los últimos nueve años, y el segundo inferior registro desde 1997, teniendo en cuenta que el 10 de enero de 2008 la temperatura descendió hasta los 3.9º.

Según explicó el profesional, el fenómeno se generó “por el ingreso de un sistema frontal frío, que permitió que una masa de aire muy fría transitara por la Patagonia, produciendo registros térmicos muy inferiores al valor medio” que es de 13.6° C, si se tiene cuenta el período 1997–2017.

En este sentido, vale mencionar que otros años también se registraron bajas temperaturas en enero. Por ejemplo, el 23 de enero de 2003 la mínima llegó a los 5.6° C, el 1 de enero de 2008 a los 5.5 º C y el de enero de 2015 a los 5.9 º C.





LEVE INCREMENTO

Lo cierto es que parece que de a poco el 2017 tomará calor. Ayer ya se registró un leve aumento de la temperatura y luego de que la máxima trepara a 14.4° se esperaba que ascendiera a los 26°, confirmaron desde la Oficina de Pronósticos, donde aseguraron que se mantendrá la temperatura durante el fin de semana.

Es que para hoy se espera que el clima esté parcialmente nublado, inestable, con viento regular a fuerte del oeste, rotando al sur. A la tarde noche se mantendría leve del noreste con un descenso de la temperatura y una máxima de 24°. Mañana, en tanto, estaría parcialmente nublado, con viento moderado a regular del oeste al noroeste, con poco cambio de la temperatura.