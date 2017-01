El Patagónico | Regionales - 20 enero 2017 El juez Otranto solicitó ayuda a Nación para resolver el conflicto en Cushamen El juez federal de Esquel envió el miércoles un comunicado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para solicitar ayuda para resolver el conflicto con los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche. Los integrantes de comunidad mapuche aseguraron: "están abriendo el paraguas" para que "La Trochita" vuelva a pasar y se genere un nuevo acto de represión.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, envió el miércoles un comunicado a Raquel Munt, directora de Mediación y Métodos Participativos de Resolución Alternativa de Conflictos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para solicitarle ayuda para resolver el conflicto con los miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Cushamen.

En el comunicado, el magistrado sostiene que los miembros de la Lof de Resistencia Cushamen “recurrieron a las vías (de la Trochita) de hecho cuando las autoridades provinciales anunciaron que se retiraban de la mesa de diálogo y desautorizaron el traslado de la formación férrea por la zona en conflicto”.

"Fueron infructuosos los intentos de comunicar a la comunidad que debían retirar los obstáculos que habían colocado sobre las vías, por lo cual debí recurrir al auxilio de la fuerza pública para hacer cesar la comisión del delito”, agrega.

El documento también manifiesta: “se han registrado una serie de episodios violentos que en lo sucesivo es necesario evitar dado el elevado riesgo que conllevan para las personas que circunstancialmente transitan por el lugar".

En este sentido, el juez federal recordó las protestas que tuvieron lugar en la Ruta 40 donde se “produjo en una ocasión un enfrentamiento alrededor de los vehículos particulares detenidos sobre la ruta”.

“Que esta situación no hayan provocado incidentes de mayor gravedad se debe a que las fuerzas optaron por replegarse y mantenerse alejados del lugar, actitud que mantiene latente el riesgo de que se produzcan altercados con los ocupantes de los vehículos particulares que intentan atravesar el sector, como sucedió hace unos meses cuando dos camioneras fueron atacados con piedras", detalla el comunicado.



"ESTAN ABRIENDO

EL PARAGUAS"

La integrante de Lof de Resistencia Cushamen, Soraya Maicoño, consideró que el comunicado del juez federal “es más de lo mismo pero vaya a saber por qué motivo necesitan ponerle más condimentos a esta situación donde no siento que apunten a un mecanismo de diálogo sino de confusión”.

“Siempre está puesta la mirada en que somos delincuentes y nunca se hace énfasis en que si fuimos reprimidos. Nosotros siempre quisimos dialogar”, destacó Maicoño.

“Hace 50 años ningún lonko se podía sentar a hablar con las autoridades de igual a igual. Teníamos otra impronta. En cambio, ahora podemos llevar a otro camino que es el del diálogo. Entendemos que se está defendiendo a un tren que es caro en el sentimiento de la provincia, pero que no está cumpliendo ningún fin social”, consideró la integrante de Lof de Resistencia Cushamen.

Asimismo, Maicoño aseguró: “podrían estar abriendo el paraguas porque puede llegar a volver a pasar ‘La Trochita’ y puede volver a pasar una situación similar de represión como se vivió la semana pasada. Es raro que se le pida intervención a tal organismo y no se le pida colaboración a otro organismo como puede ser el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo)".

En este sentido, manifestó: “nosotros estamos tranquilos. Se juntaron muchas comunidades mapuches que permitió fortalecer los vínculos y seguir en el territorio así que estamos trabajando mucho".

La integrante del Lof de Resistencia Cushamen también destacó: “seguimos trabajando con todo el equipo legal que nos representa. La semana que viene viajan para Cushamen para ver cómo nos seguimos manejando en el tema de los heridos y si vamos a realizar una denuncia o no”.

