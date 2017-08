El karate local crece y suma competencias

El karate deportivo de Comodoro Rivadavia ha crecido de manera constante en estos últimos años. Con las creaciones de asociaciones de estilos oficiales y una Federación provincial oficial que los nuclea, los alumnos de este deporte pueden acceder a una faceta deportiva organizada en todos los ámbitos competitivos (provincial, nacional e internacional) con un respaldo gubernamental que los proyecte hasta donde ellos se propongan.

Los profesores Daniel Moroncini y Elena Lorenzi, referentes de este desarrollo y crecimiento del karate patagónico, dirigen la escuela de estilo Itosu-kai Yoshinkan, perteneciente a la Asociación Chubutense de Karate Deportivo.

"Siempre trabajamos para un crecimiento en bloque; no sólo particular de nuestra escuela, porque sabemos que en este, como en todos los deportes, no sólo es llegar al máximo nivel nacional, sino mantenerse para lograr un trabajo serio y contante y eso sólo se logra en equipo", destacaron.

El karate a nivel mundial ha logrado un objetivo muy esperado y deseado por todos los que practican este arte deportivo, que es llegar a los Juegos Olímpicos. El debut será en Tokio 2020 y ello ha significado un crecimiento en todas las etapas, desde un nivel provincial donde ya se participó en los Juegos Evita en todas sus facetas (locales, regionales y nacionales) y ser parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 Yog (que se desarrollará en octubre del 2018 en Buenos Aires).





JUEGOS EVITA 2017





El fin de semana pasado se desarrolló en Comodoro Rivadavia las instancias provinciales de los Juegos Evita 2017, donde se dieron cita 180 competidores de esta ciudad, Rada Tilly, Esquel, Sarmiento, Trelew, Puerto Madryn y Dolavon.

En instalaciones del gimnasio municipal 4 se vivieron 10 horas de competencia, desde infantiles hasta juveniles, con gran acompañamiento de público que pudo disfrutar y constatar el gran semillero y futuro del karate provincial.

Los representantes de la escuela Itosu-kai Yoshinkan que estarán en octubre en Mar del Plata, integrando la selección provincial de karate, son Dante Navarro (Kata Masculino), Matías González (Kumite Masculino 52 kg), Esteban Barceló (Kumite Masculino 57 kg), Michael Ramos (Kumite Masculino 63 kg) y Valentina Navarro (Kumite Femenino 48 kg).





PANAMERICANO JUVENIL





Por otra parte, hasta mañana se vivirá en la Buenos Aires el XXVIII Campeonato Panamericano Juvenil y que por primera vez en la escuela, dos alumnos están integrando la selección nacional que participará de un campeonato internacional .

Ellos son Paloma Giménez y Esteban Barceló, quienes pese a su corta edad (16 años) poseen una gran trayectoria y reconocimiento competitivo tanto en el ámbito provincial como nacional.





PATAGONICO 2017





En otro orden, este año el Patagónico de Karate en su 3ª edición se trasladará a Puerto Madryn, donde durante dos días delegaciones de toda la Patagonia se darán cita. Y como respaldo al gran trabajo que está llevando adelante la Federación Provincial Chubutense, es que la Federación Argentina de Karate (FAK) ha decidido que este año el Patagónico sea una fecha regional dentro del calendario nacional FAK.

Esto se traduce en que el Patagónico dará puntos de ranking nacional a los ganadores de las categorías. Por ende, vendrán competidores de todo el país en busca de los puntos que sumarán en su cuenta personal para ser parte de la selección nacional 2018.