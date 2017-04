El Patagónico | Deportes - 22 abril 2017 El kick boxing vibra esta noche con el "Choque de Campeones" Ayer, en un hotel céntrico los protagonistas de la velada se midieron en la balanza. El campeón argentino Miguel Poveda acusó 71,100 kg. En tanto que el misionero y campeón sudamericano Pablo Dos Santos pesó 72 kilógramos. La boletería está habilitada a partir de las 20 con un valor de 100 pesos más un alimento no perecedero o elemento de limpieza.

Ayer se probaron en la balanza, y esta noche lo harán frente a frente en el cuadrilátero del gimnasio municipal 1, donde desde las 21 se pondrá en marcha el festival de kick boxing "Choque de Campeones", que tiene como protagonistas de la pelea de fondo al comodorense y campeón argentino Miguel Poveda ante el misionero y campeón sudamericano Pablo Dos Santos.

Poveda, del Team "Antileo Kick" acusó en la balanza 71,100 kg. Mientras que su oponente de "Patagonia Gym", y radicado en la localidad rionegrina de San Antonio Oeste, marcó 72 Kg en la báscula.

El certamen es organizado por Marcos Antileo y su equipo de trabajo, y cuenta con el auspicio del Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

La boletaría estará habilitada a partir de las 20, y tiene un costo de 100 pesos la popular más un alimento no perecedero o un elemento de limpieza para colaborar con los comodorenses damnificados por el temporal.

"Ya nos 'curtimos' en lo que significa la antesala de una pelea. Y ya al tener algunas peleas encima el nerviosismo comienza a quedar de lado. Además del otro lado hay otro campeón con experiencia. Y por ellos trataremos de hacer un buen papel", sostuvo a El Patagónico Miguel Poveda luego de la prueba de la balanza.

Para el comodorense que es el actual campeón argentino en la categoría hasta 71 k, y que formó parte del Seleccionado Nacional en el Panamericano de México , la actualidad lo encuentra en una doble faceta como luchador y docente de los deporte de contacto.

"La verdad se trabaja el doble (no siempre como uno quisiera) y con la misma responsabilidad en ambas funciones. Ya sea cuidándome yo y enseñándoles el buen camino a mis alumnos", resaltó.

La pelea estelar está pactada a cuatros asaltos de 3x1, donde el local saldrá a estudiar a su rival los primeros segundos para tratar de establecer la pelea que tiene en mente.

En la otra esquina estará el misionero Pablo Dos Santos (23 años) que se inició en el deporte de contacto hace cuatro años, donde su mayor logro lo obtuvo a mediados de 2016 cuando le ganó el título sudamericano en Chile al local Javier "el puma" Ferreira, a quien derrotó en las tarjetas.

"Espero dar una buena pelea y un buen espectáculo, para de esta manera demostrar que estoy en un buen nivel y cuento con un bue profesor. Creo que ambos buscamos eso. Respecto al resultado, siempre elijo no hacer declaraciones antes del combate, porque eso se tiene que definir arriba del ring, y entrenamos muy duro para este compromiso", sostuvo Dos Santos que viene de una derrota por puntos el fin de semana pasado en Buenos Aires ante Nelson Castel.

