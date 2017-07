El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 22 julio 2017 El líder USMA va por más ante Argentinos Diadema Además, el escolta Rada Tilly recibirá a Nueva Generación, Próspero Palazzo será local frente a Laprida y Ferrocarril del Estado se las verá en cancha de Talleres Juniors con Deportivo Portugués.

Esta tarde se disputará la quinta fecha del torneo Inicial B del fútbol de Comodoro Rivadavia. El puntero Unión San Martín Azcuénaga recibirá a Argentinos Diadema en uno de los atractivos que ofrecerá la jornada.

Por su parte, el escolta Rada Tilly se medirá en su campo de juego ante el colista Nueva Generación, Próspero Palazzo será local en su cancha frente a Laprida del Oeste, mientras que Ferrocarril del Estado jugará con Deportivo Portugués, este último juego tendrá como escenario la cancha de Talleres Juniors.

En terreno 'patricio', se presentará USMA que marcha no sólo puntero sino también invicto. El líder del campeonato viene de golear 5-1 como local a Nueva Generación, mientras que su rival de hoy llega golpeado ya que cayó en condición de local 4-1 ante Palazzo.

Por su parte, Rada Tilly –el otro invicto, segundo en el torneo, y que viene de vencer 2-0 como visitante a Deportivo Portugués, recibirá a "La Nueva", que suma un solo punto en el certamen y que llega con una goleada ante el líder del campeonato.

Además, Palazzo, otro de los que viene de golear 4-1 a Diadema, marcha tercero en la tabla y por el momento está haciendo una buena campaña. Esta tarde se medirá con un Laprida, que está cuarto en las posiciones y que en su última presentación, perdió como local 1-0 ante Ferro.

La fecha se completará con el duelo entre Ferro, que viene de lograr su primer triunfo, y Portugués, que irá por la recuperación ya que viene de perder con el elenco de la villa balnearia.

Cabe destacar que en esta ocasión, los partidos USMA-Diadema y Palazzo-Laprida se jugarán sin público visitante.



PROGRAMA DE LA 5A. FECHA



Hoy

(15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Rada Tilly vs Nueva Generación.

Cancha: Rada Tilly.

Arbitro: Diego Schooff.

Assitentes: Roberto De la Fuente y Diego Bayón.



- USMA vs Argentinos Diadema.

Cancha: USMA (sin público visitante).

Arbitro: Claudio Quintana.

Asistentes: Alejandro Sepúlveda y Ramón Britez.



- Próspero Palazzo vs Laprida del Oeste.

Cancha: Palazzo (sin público visitante).

Arbitro: Pedro López.

Asistentes: Raúl Brizuela y Gabriel Fuentes.



- Ferrocarril del Estado vs Deportivo Portugués.

Cancha: Talleres Juniors.

Arbitro: Juan Carlos Díaz.

Asistentes: Jorge Burgos y Lucas Bres.



Fuente: