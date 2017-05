El Patagónico | Policiales | 14° HOMICIDIO - 19 mayo 2017 El limpiavidrios habría iniciado la pelea en la que fue asesinado José Ramón Carrizo, sospechoso de haber apuñalado el martes a la tarde en la costanera a Jorge "El rubio" Martínez fue detenido cerca de la medianoche del miércoles. Ayer fue imputado del homicidio y recibió 15 días de prisión preventiva. Durante el acto judicial se conoció que la víctima habría atacado con un palo al imputado y que además habría mantenido problemas con un tercer participante en la pelea.

Luego de la detención de José Ramón Carrizo (52), sospechado de haber asesinado a puñaladas a Jorge Andrés Martínez (30), un conocido limpiavidrios de la costanera, ayer se conocieron detalles de la pelea desatada el martes cerca de las 18 en la plaza Soberanía.

Durante las últimas horas del miércoles, personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Comodoro Rivadavia cumplió con una orden de allanamiento en el domicilio del sospechoso, en la calle Base Almirante Brown de Kilómetro 8. El procedimiento comenzó pasadas de las 22 y también se produjo su detención.

En ese marco, pasado el mediodía de ayer se desarrolló la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por el décimo cuarto homicidio registrado en esta ciudad en lo que va de 2017. El acto estuvo presidido por el juez penal Martín Cosmaro.

En el comienzo el fiscal Adrián Cabral –que subrogó a su par Cecilia Codina-, acompañado de la funcionaria de Fiscalía, Eve Ponce, detalló los pormenores de la gresca registrada el martes en la plaza de la costanera, entre el sector de juegos y el Skate Park.

El fiscal señaló que allí se encontraba el imputado junto a otras personas. Según el mismo relato, la víctima se acercó al grupo y les manifestó algo. "Se retiraron y volvieron a la plaza, momento en que Martínez agredió a Carrizo con un palo", describió el acusador público. También sostuvo que Carrizo le asestó al limpiavidrios dos puñaladas que terminaron con su vida.



ALEGAN DEFENSA PROPIA



Cabral calificó el delito como homicidio simple en calidad de autor para Carrizo. Mientras, la defensora pública Cristina Sadino destacó que del propio relato del fiscal se desprende una agresión de parte de la víctima hacia su asistido. Por esa razón, adelantó que la calificación legal podría mutar a una más beneficiosa para su defendido.

Mientras, el representante fiscal se refirió al resultado de la autopsia y confirmó que la causa de muerte de Martínez fue una perforación en el ventrículo izquierdo que le afectó el corazón.

Solicitó seis meses de plazo de investigación e igual plazo de prisión preventiva. También argumentó la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Cabral afirmó que existen elementos de convicción suficientes para tener a Carrizo como probable autor del asesinato. En contraposición la defensora se opuso al pedido de prisión preventiva "ya que una medida tan gravosa no es procedente".

Agregó que el propio "relato del hecho coloca a mi defendido en estado de indefensión, la calificación podría variar a exceso en la legítima defensa", anticipó. Un testigo del caso "habría tenido problemas con la víctima y de las cámaras no surge que Carrizo sea el autor del hecho. Sí se ve a Martínez portando un palo", objetó.

Sadino además destacó que su cliente tiene arraigo, trabajo estable y no posee antecedentes penales. Por todo ello, se opuso al pedido de prisión preventiva y subsidiariamente requirió el arresto domiciliario de Carrizo con permisos de salidas laborales.

El magistrado resolvió formalizar la investigación por el delito de homicidio simple, decretó la legalidad de la detención y dictó la prisión preventiva de Carrizo por 15 días. Valoró las características graves del crimen y la existencia de los peligros procesales descriptos. Estableció el plazo legal de seis meses para concluir la investigación.



