El "Lobo" entrenó en el sintético y Jorge Bersán admitió que llegan bien al debut

El conjunto comodorense entró en la parte final de su preparación para el primer encuentro por el certamen regional. Ayer a la tarde noche hicieron fútbol en espacio reducido, y el entrenador reconoció que "la parte futbolística la trabajamos dentro de nuestras posibilidades. El club no nos puede proveer de un espacio físico para hacer los ejercicios que necesitamos, pero hay que generar recursos para no dejar de trabajar los ítems que tienen que ver con el funcionamiento general del equipo".

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net





Con la bolsa de pelotas al hombro, con la gorra azul que lleva el escudo de Jorge Newbery y con las pecheras amarillas y verdes sale del vestuario Jorge "Coco" Bersán para dar inicio a la práctica vespertina del "Lobo" comodorense. Newbery cuenta las horas para el debut en el torneo Federal B de fútbol en condición de visitante y el equipo realizó anoche una práctica en espacio reducido, algo que ya es normal en el club del barrio 9 de Julio. A diferencia de otros equipos, el espacio físico no abunda, pero el DT no lo remarca, y se amolda a lo que tiene. Si lo deja en claro, pero confía en que todo se irá acomodando a su idea de juego con el correr de los partidos, y cuando todos tiren para el mismo lado con el objetivo de clasificar y avanzar de ronda.

El primer desafío será el domingo en Caleta Olivia, frente a Estrella Norte, desde las 15 con el arbitraje de Julio Román Koncevich de la Liga de Luis Piedrabuena, y el DT del "Lobo" habló anoche con El Patagónico sobre el debut, del último juego por la liga local en la localidad de los lagos, y de las chances de clasificar a la siguiente fase.

La Prenovena y la Novena está por terminar su práctica de jueves, y le quedan algunos minutos. Sin embargo el "Coco" Bersán se mete en las canchas sintéticas y empieza a acomodar de a poco las cosas para que continúe el entrenamiento de la Primera, que entra en calor en el Salón de Usos Múltiples bajo las órdenes del 'profe'.

"A la parte futbolística la trabajamos dentro de nuestras posibilidades. El club no nos puede proveer de un espacio físico para hacer los ejercicios que necesitamos. Por ahí hacemos un amistoso, o si juntamos temprano a los chicos jugamos contra la Reserva, pero hay que generar recursos para no dejar de trabajar los ítems que tienen que ver con el funcionamiento general del equipo", le apuntó a Bersán a El Patagónico.

El "Lobo" lidera el torneo Inicial A de la Liga local, y este fin de semana tendrá libre luego de golear en Sarmiento, y el entrenador habló sobre la última presentación de su equipo. "El partido con Sarmiento fue favorable para nosotros tanto en lo táctico como en lo físico. Soportamos por momentos un juego brusco por parte del rival, pero sabemos que son las reglas del juego y hay que sobreponerse. El resultado fue justo y nos vinimos conformes".

A Jorge Newbery le quedará la práctica de hoy y la de mañana temprano, donde habitualmente se hace con menos intensidad, para viajar el domingo al mediodía rumbo a Caleta Olivia, y visitar a Estrella Norte por la 2ª fecha del torneo Federal B. Sobre cómo se encuentra su equipo, el entrenador apuntó: "llegamos bien al primer partido, pero el análisis correcto debería hacerse con el correr de los partidos, cuando juguemos cuatro o cinco partidos. Un comienzo genera expectativas y también un nerviosismo característico de la pasión por este juego. Lo evolutivo va a venir con el paso de los partidos", sentenció.

Al plantel que afrontará este Federal B se sumaron Christian González, Lucas Sergi, Lucas Reinoso, Sergio Martín junto a los locales Bruno Elorrieta, Federico Folmer y Mariano Rivera (todos de Florentino Ameghino). Sobre los refuerzos, Bersán afirmó que "nosotros a comienzos de esta etapa lo hablamos con la dirigencia al tema refuerzos y nos amoldamos a las posibilidades de la institución. No nos podemos manejar desde la excelencia, pero tenemos el mejor plantel dentro de las posibilidades que tiene el club".

Los nenes de las inferiores comienzan a retirarse, y Bersán mira de reojo el SUM donde están sus jugadores y admite sobre la forma en la que jugará Jorge Newbery. "Nosotros el esquema no lo cambiamos. A veces nos amoldamos a las formas y a lo que propone el rival, pero tratamos de tener posicionamiento de la pelota. Si queremos ser protagonistas, jugamos de una manera y vamos evolucionando con el paso de los partidos", sentencia.

Habitualmente, los jueves es día de práctica de fútbol, pero el "Lobo" no tiene el espacio para hacer un once contra once. Y el DT sonríe antes de afirmar "al no tener un espacio para parar el equipo, uno arma el equipo en función de los antecedentes, conociendo la prestación física, técnica y táctica de los ejercicios en espacio reducido. Cuestan los primeros partidos, pero cuando ya llevamos tres partidos por la liga local, uno sabe lo que tiene y lo que cada jugador puede dar. Nosotros nos abocamos dentro de los recursos que nos pone el club, y hay que generar alternativas. Suena reiterativo, pero es así".

Por último, y antes de comenzar la práctica en espacio reducido, el DT afirma convencido que el objetivo "es clasificar. Tratar dentro de nuestras posibilidades jugar lo mejor posible. Lógicamente, lo principal es clasificar y avanzar de fase", pero no adelantó el once inicial que saldrá en Caleta Olivia. "Tengo un margen de 24 horas para definir el equipo. En la cabeza del entrenador siempre está un 90% de los once que saldrán el domingo, pero resta definir algunas cosas para dar el equipo que comenzará a jugar el domingo", sentenció Jorge Bersán.