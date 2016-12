El Patagónico - 23 diciembre 2016 El look perfecto para estas Fiestas Cada año las colecciones especiales de fin de año ofrecen una gran variedad de propuestas. Si lo que te gusta es el estilo clásico, hay looks sofisticados y sencillos, también están los brillos, y estampados para destacarse.

Leggins de fiesta

Los leggings han pasado a ser una prenda indiscutible en nuestro armario. Llegaron para quedarse y además de ser una prenda bastante cómoda es increíblemente versátil que podés utilizar con infinidad de accesorios y combinaciones. Este año los negros, metalizados y brillos toman la delantera.



Bomber de lentejuelas

Es la clara protagonista del look navideño. Será la encargada de llenar de brillo esta propuesta tan luminosa y favorecedora. Tanto la chaqueta bomber como las lentejuelas son pura tendencia de temporada, así que es una prenda perfecta para derrochar estilo.



Vetidos con sugerentes escotes

A la hora de elegir vestido para esta celebración un punto muy importante lo marca el escote. La última tendencia va por un escote cerrado en la parte delantera. Los colores pasteles con toques de brillo son siempre una buena opción que aportan glamour.



Palazzo de tiro alto

Para looks de fiesta se siguen llevando los pantalones de tiro alto anchos combinados con una remera sin espalda o con una camisa de gasa. Es una de las prendas estrella. Quedan realmente sofisticados con blusas de seda por dentro del pantalón o con tops de encaje. Para rematar el loock agregá un blazer de color.



Accesorios para el cabello

Para completar tu look o peinado de fiesta necesitas un buen accesorio para el pelo. Par esta temporada hay un montón de opciones elegantes. Elegí el que más vaya con el vestuario que hayas elegido.



