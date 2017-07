El lunes acuerda con Nación cuatro obras para Comodoro

Se trata de la ejecución de desagües pluviales en los barrios General Mosconi, Laprida, zona sur y el de la calle Fray Luis Beltrán de la ciudad petrolera que serán financiados con fondos nacionales.

El mandatario realizó el anuncio ayer al encabezar en Comodoro Rivadavia la firma de un convenio con YPF mediante el cual se realizaron aportes millonarios al Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) y a los hospitales Regional y Alvear de esa ciudad.

"El lunes voy a estar en Buenos Aires. Me llamaron y me confirmaron que vamos a firmar un convenio marco de obras de la emergencia climática para Comodoro Rivadavia", dijo.

Das Neves detalló que "vamos a firmar con el Estado Nacional el desagüe pluvial en barrio General Mosconi, de la calle Luis Beltrán, el pluvial del barrio zona sur, y el de barrio Laprida".

Al respecto aseveró que "todo es gestión. Hay días en que las gestiones no salen y hay días como hoy, que me llaman y me avisan que el lunes firmamos estas cuatro obras".

Expresó que "ahora vamos a ver cuáles son las obras siguientes que estarían ya con el proyecto ejecutivo para poder avanzar y comunicarle a la gente cuáles son las próximas que se van a ejecutar en la ciudad".

Además, al hacer referencia a la relación que mantiene con Nación el gobernador indicó que "es de ida y vuelta. Yo voy a aceptar las cosas que corresponden y me voy aponer firme con las cosas que no corresponden".

Afirmó que "en lo que tiene que ver con la catástrofe de Comodoro, hay un compromiso asumido a fines de marzo, principios de abril, de trabajar en forma conjunta y nosotros lo estamos haciendo y gestionando".

"Sabemos que todo a la vez no se puede hacer, pero evidentemente estamos logrando avances importantes", concluyó Das Neves.