El lunes se conocerá la resolución por el homicidio de Jonathan Vera

En sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca se concretó parte de la audiencia preliminar por el hecho acaecido el pasado 15 de diciembre de 2016 que tiene como imputados a Matías Nieves, el menor de edad R. P. N. y como víctima a Jonathan Vera. El funcionario de fiscalía ratificó la acusación presentada y solicitó se eleve la causa a juicio bajo la calificación legal de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en calidad de coautores para Nieves y el menor.

Por su parte, la defensa planteó la invalidez de la audiencia por la falta de la presencia de la fiscal en la misma y la no existencia de la acusación, ya que la misma no estaba firmada por la fiscal. Finalmente, luego de un cuarto intermedio, se hizo presente la fiscal, y la jueza decidió que el próximo lunes 19, a las 8.00 horas, dará a conocer su resolución sobre de las cuestiones planteadas en la audiencia.

Cabe señalar, que la audiencia de hoy fue presidida por la jueza Mariel Suárez; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general y Cristian Olazabal, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de los imputados fue ejercida por las abogadas particulares Verónica Heredia y Telma Sánchez; en tanto que por el menor también intervino la defensora de menores Andrea Mac Garva.

LA ACUSACIÓN DE FISCALIA

El funcionario de fiscalía ratificó la acusación pública presentada por el ilícito que acontece aproximadamente a la una de la mañana del pasado 15 de diciembre de 2016, cuando Cristian Vera conduciendo un automóvil, junto a su hermano Jonathan pasan frente a la casa de la familia Nieves. Allí, se produce un enfrentamiento armado.

En ese momento ambos imputados Matías Nieves y el menor R. P. N. dispararon con armas de fuego en contra de la camioneta al menos en 7 oportunidades. Impactando uno de los proyectiles en la nuca de la víctima. Inmediatamente el conductor, ve a su hermano recostado sin vida en el asiento trasero, huye del lugar hacia la casa de su madre y luego se dirige hacia la Seccional Segunda para recibir ayuda.

Una vez en la dependencia, auxiliares de la justicia relatan que un conductor de una camioneta, Cristian Vera, solicitaba auxilio y gritaba "los Nieves mataron a mi hermano". Allí personal policial constata que en el asiento del acompañante se hallaba el cuerpo de la víctima ya sin vida. Asimismo, dentro de la camioneta se secuestra un cargador y diez vainas servidas. Calificando el hecho como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en calidad de coautores para ambos imputados. Con una pretensión punitiva, en caso de ser declarados penalmente responsables, de 12 años de prisión para Matías Nieves; y tratamiento tutelar y medidas socioeducativas para el menor R. P. N.

LA DEFENSA BUSCA INVALIDAR LA AUDIENCIA

Por su parte la defensora planteó la invalidez de la audiencia ya que no estaba presente la fiscal Banfi, y que a su entender "el funcionario de fiscalía puede actuar hasta la etapa preparatoria y la misma finaliza con la presentación de la acusación". Asegurando que la audiencia preliminar no forma parte del a etapa preparatoria, y en la misma no puede estar ausente la fiscal. Asimismo la defensora planteó que "en el presente proceso no hay acusación ya que la presentación está firmada solo por el funcionario y no por la fiscal". Si el juez lo permite "planteará la inconstitucionalidad del acto"; como también "la inconstitucionalidad de delegar la acusación en los funcionarios de fiscalía por parte de los fiscales".

El funcionario de fiscalía solicitó se rechacen los planteos de la defensa y refirió que la fiscal se encontraba presente en la Oficina Judicial, que si la jueza lo disponía, se hacía presente en la audiencia. Por esta acusación, luego de un cuarto intermedio se hizo presente la fiscal, Camila Banfi, quién sostuvo que firmó la acusación y que existe una presentación de la pieza acusatoria con firma digital. También los funcionarios pueden presentar la acusación bajo supervisión del fiscal, aseguró Banfi. Asimismo los funcionarios tienen facultades para realizar audiencias preliminares, lo único que no pueden hacer es ir a juicio y solicitar pena. En caso que la jueza haga lugar al "exceso de rigor" planteado por la defensa, solicitó a la magistrada de tiempo a la fiscalía para modificar la acusación.