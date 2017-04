El lunes se van a reiniciar las clases en Comodoro, salvo en algunas escuelas

El vicegobernador Mariano Arcioni aseguró ayer que el 80% de las escuelas de Comodoro Rivadavia estarán en condiciones el lunes para reiniciar el ciclo lectivo. Además confirmó que ya comenzaron a reubicar a los evacuados que permanecían en los colegios para poner los edificios en condiciones. En tanto, el ministro de Educación, Gustavo Castán, estimó que habría doce instituciones que no están en condiciones por lo que el comienzo de las actividades allí sería en forma "limitada".

Luego de 18 días sin actividades el lunes se reiniciará el ciclo lectivo en Comodoro Rivadavia, tras el temporal que obligó a suspender las actividades. En este sentido, el vicegobernador Mariano Arcioni aseguró ayer que el 80% de las escuelas van a estar en condiciones" para que el lunes se pueda volver a dictar clases. Mientras que el ministro de Educación, Gustavo Castán, manifestó que a excepción de la Escuela 732 del barrio Laprida, los establecimientos que funcionaron como Centros de Evacuados ya están siendo recuperados para que puedan reiniciar sus actividades.“Estamos en el detalle de los edificios que no estarían en condiciones edilicias, ya que profundizaremos las acciones para achicar todos los plazos posibles. Es importante que la matrícula sea atendida. Hay equipos pedagógicos y directivos del Ministerio (de Educación) que están elaborando alternativas, como habilitar transitoriamente espacios en gimnasios entre otras”, sostuvo Castán al referirse al próximo reinicio de las actividades.El ministro explicó que lo que "primero queremos recuperar junto al municipio son las escuelas donde hubo evacuados. Luego que la Sociedad Cooperativa (Popular Limitada) garantice la prestación de los servicios. Las comunicaciones respectivas se darán entre sábado y domingo”, confirmó.Además, adelantó que “habría 12 escuelas que difícilmente se puedan reparar para el lunes. Y en algunas de ellas la tarea de remediación podría tardar unos días más porque hay escuelas con mucho lodo o situaciones en paredes que requieren un trabajo mayor" por lo que se están buscando otros espacios físicos para que se puedan retomar las clases.RESTABLECIMIENTO LIMITADOPor otro esto Castán reconoció que el reinicio actividades será "limitado" y que "seguramente en algunos casos tendremos ausentismo ya que está previsto por la accesibilidad y porque lo que pasó afectó a todos por igual”.No obstante, aseguró que el cuerpo docente está preparado para reprogramar el contenido y que se está evaluando “un relevamiento de personal docente y no docente para ver cómo se reconduce la cobertura y la posibilidad de atención que compete a la Municipalidad, Provincia y Nación”, afirmó.Además, detalló que continuarán las evaluaciones de daños, el presupuesto de las tareas y la determinación de plazos y destacó "el compromiso de todos los chubutenses."La sociedad en general ha visto que la escuela aglutina, deja de lado las diferencias. Fue la puerta abierta para canalizar en estas situaciones, el principio básico de solidaridad y cooperativismo. Es una experiencia que debe ser capitalizada para el futuro. El comportamiento de la escuela con la comunidad y a la inversa ha sido un ejemplo”, subrayó Castán.LA UNIVERSIDAD RETOMA SUS ACTIVIDADESPor otro lado, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco informó que este lunes se reanudarán las actividades académicas y administrativas en la sede de Comodoro Rivadavia.Desde la institución también comunicaron que las distintas unidades académicas reprogramarán sus respectivos calendarios académicos, de manera tal que se pueda cumplimentar con las académicas planificadas.Asimismo, se explicó que los estudiantes que se vean imposibilitados de asistir deberán justificar su inasistencia.En tal sentido, la casa de altos estudios se comunicó que a la comunidad que ya no se podrán recibir donaciones en el edificio. Por tal motivo, las donaciones que lleguen a la institución serán derivadas al Predio Ferial.