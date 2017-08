El martes habrá definiciones sobre un nuevo esquema de reembolsos

Existe un borrador del nuevo esquema que vendrá a reemplazar los reembolsos por puertos patagónicos como estaban implementados hasta que un decreto presidencial los eliminó sobre fines del año pasado. El senador por Chubut, Alfredo Luenzo, adelantó que el nuevo sistema de reintegros que se plantea busca que estén anclados a un certificado de origen y obligatoriedad de reinvertir en la provincia.

Al respecto, de la falta de incentivo a la actividad pesquera en el sur del país, el legislador nacional indicó que "lo que tiene que entender el gobierno nacional es que nosotros no somos una economía de mercado. Nosotros tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado. La economía de mercado acá no funciona. Por lo tanto, debe existir una asistencia del Estado que nos mejore la competitividad para ponernos en igualdad de condiciones, no por encima de La Pampa o de otras regiones, sino en pie de igualdad para tener un país equilibrado, para tener la posibilidad de producir lo que producimos acá y darle valor agregado".

Asimismo, marcó sus diferencias con la visión de la gestión nacional, indicando que "tienen que salir de la visión de Capital Federal. El Pro es un partido municipal que se recibió de partido nacional de la mano del radicalismo. Los que habitan en una manzana de Capital Federal, y lo que tributan en ese espacio, puede ser lo que tributa una ciudad entera en la provincia de Chubut".

Entonces, continuó Luenzo en diálogo con El Chubut , "si ellos no comprenden cómo se vive en la Patagonia, es una tarea muy difícil. Tenemos que juntarnos todos para salir de esta situación. La Patagonia tiene que tener un nuevo diseño, concebirse como región, debe recuperar un espíritu de carácter regional. No podemos seguir pensando las provincias por separado, sino como una sola región y en un contexto internacional, utilizando el corredor bioceánico".

En este sentido, Luenzo indicó que hay expectativas respecto a la propuesta que tiene el gobierno para remplazar los reembolsos que será conocida a partir del martes.