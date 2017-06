El martes se inicia la fase local de los Juegos Nacionales Evita

El Ente Autárquico Comodoro Deportes adhiere al programa Nacional de deporte comunitario denominado Juegos Nacionales Evita. La misma está destinada a jóvenes de entre 12 y 18 años, en la modalidad de Comunitario y Escolar. La competencia se dividirá en las categorías Menores (10, 11, 12, 13 y 14 años), Cadetes (15 y 16 años) y Juveniles (17 y 18 años).

El martes comenzará la instancia local de los Juegos Nacionales Evita con tres deportes colectivos. Es que habrá fútbol 7 en la cancha de sintético del Club Jorge Newbery. En la rama femenina, en la categoría sub 14, se inscribieron EM Km. 5 y Abrazo de gol. Por su parte, en sub 16, hay cuatro equipos y son La Súper Económica, C.U.P., EM Km. 5 y gimnasio municipal Nº 3. El fútbol 11 también será parte y el escenario elegido es la cancha de Unión San Martín Azcuénaga. Allí jugarán hasta el jueves en dos categorías masculinas. La sub 14 tendrá a Pequeguardianes, Inst. Adventista, Colegio Nº 799 y Stella Maris. A su vez, en sub 16, se inscribieron 8 equipos. Ellos son Los pibes de barrio, Juanes Motos, Guardianes del Cefe, Colegio Nº 7715, C.U.P., All Boys, Colegio Nº 799 y Stella Maris. El básquet se jugará en el Socios Fundadores y tendrá dos modalidades: 3 versus 3 y 5 versus 5. La rama femenina de 5 versus 5 tendrá dos categorías. En la categoría Sub 15 jugarán gimnasio municipal Nº 2, Gimnasia y Esgrima y Federación Deportiva y en la sub 17 Petroquímica y Federación Deportiva. Mientras que, los varones sub 17 tendrá a Gimnasio Municipal Nº 2, C.U.P. y Colegio Nº 704.

En 3 versus 3, rama femenina sub 14, hay una buena cantidad de inscriptos ya que competirán Petroquímica, Gimnasia y Esgrima, Federación Deportiva "Bordo", Federación Deportiva "Blanco" y Gimnasio Municipal Nº 2. En sub 16 solo estarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasio Municipal Nº 2. En tanto que, en la rama masculina, la sub 14 estará integrada por Petroquímica, Gimnasia y Esgrima, Federación Deportiva, C.U.P. y Gimnasio Municipal Nº 2. La sub 16 tendrá a Gimnasia y Esgrima y Gimnasio Municipal Nº 2. El Complejo Huergo recibirá al balonmano donde la rama femenina tendrá a la categoría sub 14 comunitario con Municipal Nº 1 y Municipal Palazzo. En sub 16 estarán jugando C.U.P., Nueva Generación y Palazzo. En rama masculina, sub 14 comunitario, serán protagonistas Municipal Palazzo, Nueva Generación y Municipal Km 5. Por su parte, la sub 16, tendrá a Municipal Palazzo, Escuela Nº 707, Escuela Km. 5 y Colegio Nº 798.

Fernando Mateeff, referente deportivo municipal, dio detalles sobre el inicio: "el martes se estará poniendo en marcha la instancia local de los Juegos Evita. Se atrasó un poco por el temporal que afectó a la ciudad. Días atrás se hicieron las reuniones correspondientes con los delegados y la próxima semana habrá reuniones con otras disciplinas. Pero, con lo que tiene que ver con algunos deportes de conjunto, el martes arrancaríamos con dicha etapa".

"Hay más de veinte disciplinas y cerca de 800 chicos van a estar disputando esta instancia local. Todavía están inscribiendo en algunas disciplinas y seguro que ese número de participantes va a aumentar. Ya contamos con los espacios que vamos a utilizar y con todo lo que tiene que ver con el arbitraje, planilleros, la organización en general y los profesores que van a estar a cargo. Estamos bien, tenemos tiempo todavía porque la instancia provincial arrancará en agosto, así que nos da tiempo para seguir organizándolo", finalizó Mateeff.