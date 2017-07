El Patagónico | Regionales | POLITICA - 20 julio 2017 "El médico que me atendió me felicitó por las políticas públicas implementadas en Chubut" Tras regresar de Buenos Aires donde se sometió a una serie de chequeos de salud, el gobernador Mario Das Neves destacó: "el médico que me atendió me felicitó por las políticas públicas implementadas en Chubut".

Contó una anécdota que tuvo con uno de los profesionales que lo asistió mientras se realizó estudios en Capital Federal. "Cuando me fui a hacer estudios uno de los profesionales que me vino a ver lo primero que hizo fue felicitarme porque había leído un informe que salió en un medio nacional destacando las políticas públicas que se llevaron adelante en la provincia del Chubut".

"Me dijo eso mientras yo estaba esperando que me atiendan. Esa es la satisfacción que tenemos como chubutenses. Eso no nos lo regaló nadie, lo hicimos todo a conciencia, trabajando, caminando, escuchando a la gente", subrayó.

