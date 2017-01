El Patagónico | Deportes - 15 enero 2017 El menú para esta noche

20:15 Gimnasia y Esgrima vs Regatas Corrientes; Fernando Sampietro y Sergio Tarifeño.

21:00 Libertad vs Olímpico; Roberto Smith y Alejandro Zanabone.

21:00 Quilmes vs Quimsa; Diego Rougier y Oscar Britez.

