El Mercado Concentrador de Trelew abastecerá de producción regional a los consumidores

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dejó formalmente inaugurado ayer el Mercado Concentrador Chubut, ubicado en el Parque Industrial de Trelew y destacó que la obra "fue construida para dar un salto de calidad".El mandatario recorrió cada uno de los stands y dialogó con los productores de frutas y verduras, de quesos, tortas negras, vinos, dulces y distintas conservas que ya cuentan con su propio espacio en el mercado para poder comercializar sus productos.Ante un importante marco de público, el gobernador inauguró la emblemática obra en Trelew, que fue ejecutada con fondos del gobierno nacional y que beneficiará directamente a 100 productores hortícolas, 30 frutícolas, a unos 300 mil consumidores y 150 comercios minoristas de todo el Valle Inferior del Río Chubut.Durante la ceremonia acompañaron a Das Neves en el estrado principal su esposa, Raquel Di Perna; el ministro de la Producción, Pablo Mamet; el presidente de la Corporación de Fomento (CORFO), Hernán Alonso; el gerente general del Mercado Concentrador, Marcelo Faccendini; el responsable de la gestión de programas y proyectos de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), Raúl Castellini; el ex ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, y los intendentes de Trelew, Adrián Maderna, de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; de Gaiman, Mariano García Aranibar y de Dolavon, Dante Bowen.PASO DE CALIDADAl hacer uso de la palabra durante el discurso, el gobernador recalcó que "desde que nosotros estamos casi a diario, me preguntaban cuándo abrimos el mercado y surgían propuestas un tanto ridículas de algunos porque querían transformar esto en una terminal de ómnibus y yo decía que para eso no fue construido, que fue construido justamente para dar un salto de calidad, para que el Estado tenga un gesto hacia aquellos que han trabajado toda su vida, aquellos que fueron pioneros en este Valle y en muchos valles"."Hay valles chiquitos que están teniendo una potencialidad importante y mucho más importante va a ser el hecho de que los productores noten que el Estado los está acompañando", agregó.Además indicó que "eso también se lo dijimos hace unas semanas atrás a todos los productores vitivinícolas, que surgieron 30 en un par de meses, porque ahí se evidencia la fuerza de nuestra gente"."Es lo que nosotros permanentemente decimos; que podemos tener todas las desgracias que hemos tenido porque todavía no hace un mes de lo sucedido en Comodoro Rivadavia. Allá porque sobraba el agua y el barro y acá en el Valle porque faltaba el agua, pero fue la capacidad de nuestra gente, el recurso humano, que posibilitó volver a la normalidad".Das Neves señaló que "así como los pueblos chicos van teniendo obras que los van caracterizando en el crecimiento, las ciudades grandes también tienen que dar saltos de calidad".VOLVER A TRABAJARLA TIERRAPor esa razón, indicó que "hoy es el inicio y seguramente en un par de semanas podrán observar lo que va a hacer esto. No tengan ninguna duda porque Trelew sigue teniendo la misma fuerza de nuestros pioneros, de los patagónicos".Afirmó que "la Patagonia necesita ser considerada, y nosotros desde acá no mendigar sino demostrar que esto lo hicimos nosotros porque tenemos toda la voluntad de salir adelante"."Podemos tener discusiones, no me molestan ni me asustan, cuanto más chicas sean menos aun todavía, porque las discusiones tienen que levantar el nivel y el debate. La gente necesita de los hombres públicos que se presentan a las elecciones a hacerse cargo de las nuevas responsabilidades", sostuvo y recordó que "nosotros cuando arrancamos en el 2003 casi no existía el Valle, tuvimos que llevar servicios, asfalto, escuelas".Recalcó que "hoy vemos con gran orgullo que todos las establecimientos del Valle han crecido en la matrícula y quiere decir que la gente está volviendo a trabajar la tierra y eso es lo que queremos".En ese sentido hizo alusión a las empresas radicadas en la provincia y aseguró que "nosotros vamos a pelear por todos aquellos que invierten y que defienden y mantienen los puestos de trabajo de nuestra gente"."No queremos los vagos y los parásitos, esta es una provincia para trabajar. Por eso este Mercado Concentrador es la demostración de lo que son capaces los chubutenses", subrayó el mandatario.En la oportunidad el gobernador refrendó el acta acuerdo sobre seguridad alimenticia concretada entre el Ministerio de Salud y la Corporación de Fomento (CORFO). A través de la misma los organismos trabajarán de forma conjunta para efectuar controles a los productos que se comercializan en el mercado.Tras dejar formalmente inaugurado el Mercado Concentrador, Das Neves recorrió cada uno de los stands. En la ocasión dialogó con los productores y observó la mercadería que ya se encuentra a la venta en el mercado, entre ellas verduras, frutas, quesos, dulces, conservas, tortas galesas y diversos productos regionales.El Mercado Concentrador posee espacios para 12 puestos dobles y 24 puestos simples fijos, más una playa libre con capacidad para 50 puestos para los productores locales.Podrán comercializar los productores locales, mayoristas locales, productores mayoristas extra regionales, transportistas, y comprar aquellos comerciantes del rubro (verdulerías, cadenas de supermercado), grandes consumidores (gastronomía, hospitales, etc), distribuidores y transportistas