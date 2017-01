El Patagónico | Regionales | INFORME ESPECIAL - 08 enero 2017 El mercado de vehículos usados busca salir de su estancamiento Encargados de concesionarias de esta ciudad coincidieron en que las ventas de vehículos usados bajaron en forma notoria durante el año pasado. Es como consecuencia de la crisis económica, pero también por el crecimiento de ofertas de financiamiento de los 0 Kilómetro y por los precios promocionales que se ofrecen en algunos modelos de vehículos nuevos. Así, la flota de vehículos usados que disponen las concesionarias se ha incrementado en un 50% ante la menor rotación de ventas, a tal punto que en algunos casos tuvieron que mudar vehículos nuevos a otros depósitos. Pero no todo en negativo. En el último trimestre las ventas tuvieron un leve repunte.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante 2016, la venta de automóviles 0 kilómetro subió un 10% mientras que la comercialización de vehículos usados cayó un 14,69%, en ambos casos respecto de 2015.

Además, el informe desarrollado por la CCA establece que durante diciembre se transfirieron 139.610 unidades, 3,31% menos que en el mismo mes de 2015 cuando se comercializaron 144.964 vehículos; pero comparando diciembre (139.610 vehículos) con noviembre (130.402 unidades) la suba llega a 7,21%.

En este sentido, los datos de ventas durante 2016 exhibieron una mejora en la provincia de La Pampa con una suba del 0,34% mientras que a la cabeza de los retrocesos se ubicaron Mendoza (19,09%), Córdoba (18,07%), Entre Ríos (17,56%), Tierra del Fuego (15,65%), Buenos Aires (15,54%), Santa Fe (15,52%), Capital Federal (14,11%), Santa Cruz (13,91%), Tucumán (12,37%), Chaco (12,22%), Misiones (11,96%), Jujuy (11,55%), San Juan (11,45%), San Luis (11,12%), Salta (10,37%), Chubut (10,27%) y Santiago del Estero (9,84%).

La caída de las ventas también encuentra a Neuquén (8,51%), Río Negro (7,96%), Corrientes (7,56%), La Rioja (6,16%), Catamarca (6,08%) y Formosa (2,95%).



EL MERCADO COMODORENSE



Estas cifras se vieron reflejadas en Comodoro Rivadavia donde las responsables de las concesionarias El Tenaz, Comercial Automotor, Del Sol Automotor y Tsuyoi manifestaron su preocupación por "el estancamiento" en la venta de automóviles usados y el crecimiento de los rodados acumulados en sus parques vehiculares.

La problemática comenzó a partir del segundo semestre de 2016 cuando el público comenzó a evidenciar precios competitivos de los vehículos 0 kilómetro y las diferentes financiaciones que ofrecen las concesionarias en materia de vehículos nuevos luego de un pálido primer trimestre donde las ventas llegaron a caer hasta un 40% en determinadas concesionarias.

"Hay una diferencia importante entre la financiación del 0 kilómetro y usado. Temes tasas que van desde 15%, 20% y 25% del 0 kilómetro y del usado tener que hablar de una financiación que va desde el 28% a 35% anual. Por este motivo todo el mundo se tira por 0 kilómetro", explicó Antonio Baltuska, gerente de ventas de Tsuyoi, concesionaria de Toyota.

"Antes teníamos otra demanda del usado, el público que antes no podía llegar al 0 kilómetro compraba el usado, pero hoy no esto no es así", agregó.

Uno de los factores determinantes en la baja de las ventas es el valor que tienen autos 0 Kilómetro como el Volkswagen Gol, Fiat Mobi, Chevrolet Classic y Toyota Ethios que incide en que muchos de los consumidores se vuelquen a este tipo de rodados.

Un ejemplo característico es el Toyota Ethios 0 Kilómetro que se puede encontrar en un valor aproximado a los 230 mil pesos mientras que un Peugeot 408 modelo 2012 vale aproximadamente 280 mil pesos. Ese contraste lleva a que muchos de los consumidores elijan la primera opción o decidan acceder a un Toyota Corolla 0 Kilómetro que tiene un valor base de 340 mil pesos.

Otro factor a tener en cuenta es que las concesionarias entregan determinados vehículos nuevos por un anticipo de 100 mil pesos y el resto del valor es financiado con tasas muy convenientes.



EL CRECIMIENTO DE LOS PARQUES



El incremento de las ventas de automóviles 0 kilómetro influyó en que los clientes entregaran un vehículo usado o dos como parte de pago de uno nuevo y esto determinó que los parques de rodados usados fueran creciendo con el paso de los meses.

"El parque usado a mediados de 2016 fue cambiando porque empezaron a venir tasas para 0 kilómetro y entregaran su auto como parte de pago y, en consecuencia, tuvimos un incremento del 50% de los usados en el parque", aseguró el gerente de El Tenaz, Juan Manuel Miranda, concesionaria de Fiat.

"Con el lanzamiento del Mobi y la Toro hemos llegado a tomar hasta dos autos usados y eso ha ayudado a que el parque crezca muchísimo teniendo en cuenta que nuestro parque alberga 75 autos y hoy tenemos cerca de 125", consideró.

Miranda también explicó que la baja en las ventas de automóviles usados demandó que los 0 kilómetro de esa agencia tuvieran que ser trasladados a otro depósito debido a la falta de espacio en el recinto.

"El incremento de las unidades usadas nos llevó a contratar un vendedor exclusivo para este sector. Tratamos de bajar un poco los números para que exista una circulación de los vehículos, pese a que contamos con muy buenas propuestas por su excelente estado, pero no logramos que las ventas se incrementen", reconoció.

El mismo panorama sucede en Del Sol Automotor donde su stock de unidades usadas llega a 260 vehículos y, en consecuencia, sus autoridades decidieron organizar un equipo exclusivo de vendedores para este sector hace cuatro meses.



FERIA Y PROMOCIONES



Ante este panorama, las concesionarias decidieron implementar una serie de promociones que convenzan a los potenciales clientes a elegir modelos usados.

"Nosotros ofrecimos a través de Volkswagen Financiera, tasas 0 con capitales de 60 mil pesos financiado en 12 meses. Esto nos ayudó muchísimo en la venta y estamos analizando volver a replicarlo", manifestó el gerente general de Comercial Automotor, Juan Pablo Lecumberri, concesionaria de Volkswagen.

"Hemos hecho promociones entre 20 y 30 mil pesos de descuento en cada unidad. Tenemos hasta 70 mil pesos para financiar en 24 meses a través de Ford Crédito y también ofrecemos buenas tasas de financiación a través del convenio entre Ford y el banco HSBC. Esas cositas van a ayudando a que el patio se mueva", aseguró el responsable del parque de usados de Del Sol Automotor, Jorge Fernández, concesionaria de Ford.

La marca del ovalo también entregó diferente premios como en el mes de diciembre donde se sortearon dos viajes a Mar del Plata o Córdoba entre todos los compradores.

"Ahora el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 vamos a lanzar una promoción que consiste en que con 50.000 pesos de efectivo te llevas tu vehículo y el resto te lo financia Ford. Van a ser unidades seleccionadas y entrarán todos los vehículos de gama media para bajo", anticipó Fernández.

Otro las medidas adoptadas por El Tenaz, Comercial Automotor y Del Sol Automotor es realizar "Ferias de Autos Usados" que se organizan durante fines de semanas enteros para que las familias puedan recorrer los parques y elegir más tranquilamente el vehículo que desea. También se ofrecen promociones especiales y facilidades en su financiación.





