El Patagónico | Deportes - 02 mayo 2017 El Ministerio de Educación invita a los Juegos Intercolegiales 2017 En un trabajo en conjunto con Chubut Deportes, la convocatoria está abierta para los alumnos sub 14, sub 16 y sub 17, quienes tienen la chance de trascender a una instancia nacional. Para participar, los colegios deben contar con profesores de Educación Física con vocación docente y que estén dispuestos a llenar la planilla. Además del aval del director del establecimiento.

El Ministerio de Educación de la provincia, en forma conjunta con Chubut Deportes, invita a los alumnos de las categorías sub 14, sub 16 y sub 17 a sumarse a los Juegos Intercolegiales 2017 que contarán con su instancia nacional para los establecimientos que clasifiquen.

En este marco, y a través de la Dirección General de Educación Física y Deportes, pondrá en marcha la edición 2017 de los Juegos Intercolegiales que por primera vez este año tendrán una instancia nacional.

El objetivo del área que conduce Alexis Williams es alcanzar la mayor participación de escuelas secundarias de todo el territorio dándole vida a estas competencias deportivas. Para eso, ya comenzaron a mantener reuniones en las distintas regiones, para propiciar la participación de los jóvenes en esta iniciativa que llevará a los equipos que resulten ganadores a la instancia nacional, en octubre, en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

Las disciplinas para participar serán en hándbol y vóley, para ambos sexos, en las categorías sub 14 y sub 16 y atletismo para jóvenes sub 17.

"Estamos terminando de diseñar el dispositivo para distribuir la información a todas las escuelas con las fechas de cada instancia. Habrá etapa local, zonal, provincial y nacional, en donde Chubut estará representado", dijo Williams.

Para que los estudiantes puedan tomar parte es esencial la vocación de servicio de los profesores de Educación Física y el aval de los directivos de los establecimientos educativos.



LAS FINALES EN EL CENARD Y MAR DEL PLATA

La instancia nacional para la categoría sub 14 se desarrollará en Mar del Plata, en simultáneo con los Juegos Evita. Mientras que la categoría 16 tendrá su instancia nacional en Buenos Aires, en el predio del CeNARD.

Involucrarse en los Juegos Intercolegiales supone el desarrollo previo del trabajo en la escuela de una secuencia de contenidos planificados por los profesores de Educación Física que propicien la participación de los estudiantes en las competencias.

La práctica de deportes colectivos: como el vóley y el hándbol, favorece el trabajo y el esfuerzo compartido para conseguir resultados que resulten gratificantes, además de contribuir con la mejora de la condición física en general, entre otros factores.

"El trabajo conjunto entre dos organismos del Estado, como Educación y Chubut Deportes, permitirá potenciar estos juegos y realizar muchas acciones en conjunto para favorecer el desarrollo educativo de los estudiantes de la provincia", expresó Williams.

