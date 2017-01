El Ministerio de Salud intimó por carta documento a los anestesistas

El ministro de Salud de la provincia, Ignacio Hernández, confirmó ayer, como había adelantado El Patagónico, que se envió una carta documento a los anestesistas del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en la que se los intimará a volver a prestar el servicio, interrumpido hace dos semanas por demandas salariales.

En conferencia de prensa, en la que también habló de la reunión con los pediatras del hospital de Rawson, Hernández recordó: "le hemos hecho llegar a todos los anestesistas de la provincia del Chubut una propuesta que los anestesistas aceptaron y que nos pareció muy lógica y agradezco la predisposición de ellos para poder acercarnos en las demandas", pero aclaró que "no sucedió lo mismo en Comodoro Rivadavia".

"Comodoro Rivadavia tiene como sucede prácticamente en todas las actividades, un 20% por encima de lo que se le paga al resto, porque realmente es una ciudad muy cara, pero los anestesistas que trabajan allí pretendían bastante más que un 20% y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo", detalló.

El ministro dio que el martes "los anestesistas de Comodoro no se quisieron notificar de la nota que le mandamos a todo el resto de los anestesiólogos, así que les vamos a mandar una carta documento notificándolos uno por uno y recordándoles, además, que está en vigencia la ley que había salido en 2008, si mal no recuerdo, y que declaraba la criticidad de la anestesia como especialidad en la provincia y la prohibición de que los anestesistas hagan paro , retención de servicios y todo ese tipo actividades", indicó.

En ese tono, el funcionario confirmó que ayer mismo iban a salir "las cartas documento para notificarlos personalmente a cada uno de ellos y también fijar una posición desde el Estado provincial y como Ministerio de Salud: que no estamos dispuestos a tolerar que no trabajen, eso sería lo último que vamos a aceptar", resaltó. Y agregó: "no tiene ningún tipo de asidero el pretender ellos ganar muchísimo más que el resto simplemente por estar en Comodoro Rivadavia".

Además, Hernández adelantó que mañana tiene previsto retomar sus periódicas visitas a Comodoro Rivadavia, para abordar diversos temas en terreno, y que en caso de que los tiempos le den también se acercaría a la localidad de Sarmiento.





GUARDIAS PEDIATRICAS

Luego de reunirse con los pediatras del hospital de Rawson, el ministro aseguró que las guardias pediátricas en ese centro asistencial "están absolutamente garantizadas"

Hernández señaló que el martes tuvo "una reunión con los pediatras del Hospital de Rawson, en la que me plantearon las dificultades que se les habían presentado y nosotros fijamos nuestra posición, que por suerte ellos la entendieron y quedo todo muy claro", confirmando que "por supuesto no va a haber emergencia sanitaria en Rawson y menos en Pediatría por el momento".

"Los pediatras son una de las especialidades más críticas en la República Argentina. Hay muchos pediatras pero no hay pediatras que hagan guardias de Pediatría y esto trae aparejado que tengamos problemas graves en Comodoro Rivadavia, en Trelew y en Rawson en este momento", dijo el ministro de Salud, precisando que en este último caso "se jubiló una pediatra, otro se va a jubilar muy pronto, otra está con licencia por maternidad y el hecho de que falten de golpe pediatras en la guardia resiente el funcionamiento".

En tal sentido, reconoció: "está el compromiso nuestro se seguir buscando intensamente pediatras en todo el país para algunos de nuestros hospitales".

A su vez, Hernández explicó: "nosotros teníamos un plan de contingencia, se lo planteamos, estuvimos charlando y por suerte nos hemos puesto de acuerdo y vamos a seguir trabajando dentro de la normalidad", de modo que "están absolutamente garantizadas las guardias pediátricas en el hospital".