El Patagónico | Regionales | SALUD - 10 enero 2017 El Ministerio de Salud se reúne hoy con los anestesistas para destrabar el conflicto El director del Hospital Regional, Luis Cisneros, adelantó ayer que hoy habrá un encuentro de tipo provincial para destrabar el conflicto con los anestesistas que mantienen una serie de reclamos de tipo profesional por sus honorarios, en tanto este jueves también habrá un encuentro particular con los de Comodoro Rivadavia que están con medidas de fuerza desde el comienzo de 2017 por la caída del convenio con el sector.

Tal como señaló el funcionario local, ya hubo un primer acercamiento entre el Ministerio y la asociación que nuclea a los profesionales y por eso hoy habrá una reunión con todos los servicios de los hospitales de la provincia y, puntualmente este jueves a las 9, con los del Hospital Regional.

Recordó Cisneros que el tema no es nuevo, sino que "viene del año 2007 cuando hubo una debacle importante, se firmó un decreto de necesidad y urgencia y los anestesistas no podían renunciar. A partir de ahí se hizo un acuerdo económico que se renueva año a año y deja de tener validez el 1 de enero".

Esta es la situación actual y por la que se reclama la renovación del convenio. A raíz de esta situación, las cirugías que estaban programadas han quedado suspendidas hasta tanto se realice un nuevo acuerdo.

No obstante, Cisneros precisó que se atiende "solo la urgencia o lo que pone en riesgo la vida. Hay anestesistas de guardia de lunes a viernes y se hacen urgencias, pero por esto también por día no menos de 5 cirugías quedan sin hacer y que son las de bajo impacto. Pero para las personas que esperaban el turno hace tiempo, que se suspenda la cirugía es muy injusto", precisó.

Ahora, con esta serie de reuniones esperan llegar a un nuevo acuerdo, como remarcó el director del Hospital. El conflicto "excede a la dirección, se hacen arreglos a nivel ministerial, la propuesta fue elevada a los servicios de anestesia y la propuesta se cierra mañana. Ojalá sea lo mismo con los anestesistas del Regional", con los que se reúnen el jueves.

En la última semana, el director del Hospital Regional ha tenido varios dolores de cabeza ya que al conflicto con los anestesistas se sumó el de la seguridad privada en las guardias, finalmente resuelto con la recontratación de la empresa que prestaba el servicio.

Fuente: