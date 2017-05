El ministro Durán recorrió el nuevo Centro de Monitoreo

"También está proyectado en éste sector instalar tres puestos de avanzada donde funcionará la Policía Comunitaria y de Aproximación. Ya lo conversamos con el jefe de la Comisaría", indicó.

La nueva comisaría contará con ocho calabozos y facilitará la tarea del personal que hoy cumple funciones en instalaciones prestadas por la empresa Petroquímica, no aptas para la tarea policial. "Hay muchas falencias, no solamente no hay lugar para trabajar sino para atender a los vecinos".

Respecto al Centro de Monitoreo Durán explicó que se pusieron nuevamente en funcionamiento, las cámaras que estaban fuera de servicio y en los próximos días comenzará el tendido de fibra óptica. "Serán más de 30 kilómetros dentro de la ciudad y a partir de ahí, se montarán las nuevas cámaras para cumplimentar un total de 155 con las que funcionará el nuevo Centro de Monitoreo de Comodoro".

En cuanto al impacto que generará éste refuerzo en materia de seguridad, el ministro detalló que se utilizará un sistema distinto al que se utiliza. "Es uno mucho más avanzado con más tecnología; indicadores de seguridad que hace más ameno el trabajo de los operadores. El otro dato significativo es que estaremos incorporando personal para cubrir las 24 horas de los 365 días del año. Tendremos operadores permanentes. Se utilizarán cámaras con reconocimiento de patente, que ya se utiliza en Trelew y otras con reconocimiento facial tanto en la Terminal de Omnibus como en el Aeropuerto".