FONDOS POR EL TEMPORAL - 28 junio 2017
El ministro Oca le replicó al intendente
Además, el funcionario señaló: "esperamos que el intendente participe de la conferencia con el gobernador porque los comodorenses tienen derecho a saber dónde se invirtió cada peso".

El ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Pablo Oca, le pidió ayer al intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, que "antes de estar tan nervioso, lo mejor que debería hacer es rendir ante su ciudad lo invertido en la emergencia como mañana miércoles lo hará el gobernador Mario Das Neves frente a los vecinos".

"Esperamos que el intendente participe de la conferencia del gobernador porque los comodorenses tienen derecho a saber dónde se invirtió cada peso y no tenga que viajar a Buenos Aires a participar de un acto partidario como lo hizo el 20 de junio en la cancha de Arsenal cuando fue a ver a Cristina Kirchner", agregó.

Tras confirmar que "Das Neves brindará una conferencia de prensa a las 13 horas desde la Residencia Oficial en Kilómetro 3", el ministro lamentó que "el intendente esté tan nervioso. Acá de lo único que se trata es de rendir cuentas ante la sociedad, algo a lo que todo funcionario público está obligado cuando se trata de fondos públicos".

"Tal como dijo el gobernador, vamos a hacer una rendición peso por peso para demostrar dónde fueron destinados los fondos provinciales durante los días de la emergencia climática en la ciudad porque es necesario que cada uno se haga cargo de lo suyo" agregó y remarcó que "de esta manera se van a terminar las mentiras que se han dicho. Está todo documentado, área por área. Esperemos que del municipio también se muestren todos los números, para despejar dudas como las objeciones que Nación señaló respecto al ATN de 50 millones de pesos que se transfirió a la Municipalidad de Comodoro", recordó.

Oca remarcó que "nosotros vamos a rendir lo nuestro y Comodoro se tendrá que hacer cargo de lo suyo y demostrar cómo se han manejado los fondos".

Además pidió al intendente que "no sea irresponsable y no le mienta a los comodorenses diciendo que sólo recibió un ATN de Nación cuando él en persona participó junto al gobernador Das Neves en la Casa de Gobierno y los diputados de los distintos bloques -sobre todo los representantes de Comodoro Rivadavia- del acto donde se firmó un decreto que contó con el apoyo de toda la Legislatura transfiriéndole 100 millones de pesos a la Municipalidad de Comodoro en cinco cuotas, siendo que los primeros 20 millones fueron hace bastante tiempo depositados".

