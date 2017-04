El ministro Pablo Oca cargó contra la dirigencia sindical

El ministro de Economía de Chubut indicó que desde esta semana "se convocará paulatinamente a algunos sectores" a paritarias, aunque advirtió la difícil situación por la que atraviesa la provincia luego del temporal. En ese sentido cuestionó a los dirigentes gremiales. Pidió que "se saquen la máscara y no hablen más de solidaridad" porque "son los que más presión están metiendo".

El ministro les pidió a los sindicalistas "que se saquen la máscara y no hablen más de solidaridad porque en algunos casos cobran 50 mil pesos".

El ministro les pidió a los sindicalistas "que se saquen la máscara y no hablen más de solidaridad porque en algunos casos cobran 50 mil pesos".

El ministro de Economía de Chubut, Pablo Oca, confirmó ayer que "vamos a empezar a restablecer las mesas paritarias " con los distintos sindicatos que nuclean a los trabajadores de la administración Pública Provincial.

Al respecto, advirtió a los dirigentes gremiales sobre la delicada situación de emergencia que atraviesa la provincia luego del temporal y aseveró que "si vamos a salir a pedir pavadas como un 50% de aumento, no hay ninguna discusión posible de lo que se pueda pagar".

Por eso, expresó que "espero que no nos hagan perder el tiempo y que podamos discutir cuestiones y porcentajes que la provincia está dispuesta a afrontar".





RESTABLECER

MESAS PARITARIAS

En ese sentido el ministro indicó que "nosotros vamos paulatinamente a empezar a restablecer las mesas de paritarias".

Manifestó que "hago tres reflexiones que me parecen pertinentes en este caso. La primera de ellas es que ATE puntualmente tiene que resolver su problema, y si tienen ganas de hacerlo deben dirimir su interna o en el Ministerio de Trabajo o en la Justicia, pero no poner al gobierno y a los trabajadores en el medio de esta situación y eso la gente lo tiene que tener claro".

Señaló que "la segunda cuestión es pedirle a los dirigentes que se saquen la máscara y no hablen más de solidaridad porque en algunos casos cobran 50 mil pesos y hay gente como en el caso de Comodoro Rivadavia que está con el barro hasta la cintura, pasando una situación muy difícil habiéndolo perdido todo".

Oca sostuvo que los dirigentes "son los que más presión están haciendo para restablecer las paritarias, entonces no digan que son solidarios cuando después lo único que les importa es seguir discutiendo, cuando en realidad son los que podrían esperar unos días más".

"En tercer lugar, que se lo dije a algunos gremios de forma telefónica: si vamos a ir a discutir en serio, vamos a todas las mesas de paritarias, pero si vamos a salir a pedir pavadas como un 50% de aumento, no hay ninguna discusión posible de lo que se pueda pagar", aseguró.

Por eso, "espero que no nos hagan perder el tiempo y no nos sentemos a discutir eso porque no tiene ningún sentido".

"Hoy lo que deberíamos agradecer todos los que cobramos un sueldo público es poder percibirlo en tiempo y forma, y con esto no estoy pretendiendo alarmar a nadie, pero solamente basta con mirar lo que está pasando en Santa Cruz, Rio Negro y Tierra del Fuego", además "de todos los problemas graves que hay por la situación de Comodoro Rivadavia; eso también tiene un impacto directo porque se vieron afectados todos los trabajos. Más allá de la crisis propia del sector de hidrocarburífero, se vieron afectados el ingreso a todos los yacimientos, por lo que la recaudación por regalías va a ser menor este mes, el que viene y el subsiguiente, a lo que ya por si venía siendo bajo".

Por eso "por favor discutamos cosas en serio, porque si no es muy difícil".

Por ese marco reiteró que "esta semana vamos a comenzar a convocar progresivamente a paritarias a algunos sectores y a otros la semana que viene" para de esta forma "poder avanzar de forma paralela también con la situación de Comodoro Rivadavia, las reuniones en Nación y la situación hidrocarburífera".





DISCUSION SERIA

Con respecto a la situación con los policías, el ministro de Economía manifestó que "es mentira que hace un año que los policías no tienen un aumento, y se lo discuto a quien quiera en la mesa pública o privada", y recordó que "nosotros nos comprometimos el año pasado, aun en un año muy complicado, que lo que íbamos a atender con prioridad era la gente que menos cobraba, la 1987, el sector de los auxiliares de educación y el sector de la policía; por eso fue de los sectores que más recomposición tuvieron".

"Pongamos los números arriba de la mesa y discutamos en serio", expresó.

El ministro afirmó que "si va a venir el nuevo integrante del Consejo de Bienestar Policial a decir cualquier cosa, confundir a todo el mundo y a amenazar con el acuartelamiento, la verdad que no dejan tranquilo a nadie y no somos serios en la discusión".

Señaló que "el sector docente aplica lo mismo a lo que dije recién para el reclamo del 50 o 60%; que digan públicamente por qué en privado no lo pueden decir; cuál es el argumento de la propuesta de la provincia que no acompañan" porque ellos "siguen acompañando estas cuestiones nacionales cuando lo podríamos haber resuelto hace un mes, en la primera quincena de marzo".

Sin embargo, "empezaron a mirar lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. Si quieren seguir mirando hacia allá, que lo hagan pero entonces no pongan a los docentes en el medio".

"Se tienen que sacar las caretas los dirigentes gremiales porque están diciendo que no están dispuestos a discutir el presentismo; entonces están dispuestos a seguir avalando a todos los vagos que hay que con certificados truchos no van a trabajar e incrementan la masa salarial en un 40%".

Oca sostuvo que "hay que dar una discusión de fondo y no todas las cuestiones que son impagables y que lo único que van a llevar es a una provincia en la que no se puedan pagar los sueldos".