El Patagónico | Regionales | REEMBOLSOS PATAGONICOS - 18 mayo 2017 El ministro de Producción le solicita a Nación que "devuelva los reembolsos" El ministro de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Leonardo Álvarez, reiteró la necesidad de que se reinstale el beneficio de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, el cual fue eliminado a fines de noviembre por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional.

Caleta Olivia (agencia)



En rueda de prensa ofrecida en Río Gallegos, Álvarez cuestionó la decisión del gobierno de Mauricio Macri Blanco Villegas en este tema y de manera especial a la inacción de quien mejor representa en esta provincia a la alianza Cambiemos: el diputado nacional Eduardo Costa.

El ministro citó que en la última sesión de la Cámara baja del Congreso de la Nación, los diputados santacruceños Costa, Susana Toledo y Héctor Roquel (todos de Cambiemos) "no aceptaron incorporar sobre tablas el tratamiento del rechazo al DNU del presidente Macri que nos quita el reembolso por puertos patagónicos".

"Este beneficio que aportaba competitividad a los puertos del sur, como ser Caleta Paula, Puerto Deseado, Punta Quilla, Puerto San Julián y Punta Loyola, es parte de lo que necesitamos los santacruceños para salir de esta crisis económica", puntualizó.

Sostuvo además que "significaba el ingreso de recursos que eran una parte importante de la conformación de nuestro presupuesto y se contrapone al pedido de reducción del déficit que nos está haciendo la administración Macri".

En consecuencia llamó a la reflexión a los citados legisladores, indicando que no es posible "que no entiendan lo necesario que es hoy para los santacruceños la recaudación derivada de la emisión de los Certificados de Origen" y la consecuente ventaja comparativa que representaban los reembolsos a las exportaciones por puertos de esta y otras provincias patagónicas.

Explicó que ahora, al no contarse con ese beneficio, "el costo logístico y de mano de obra que tenemos hace que sea muy difícil competir con otros puertos como el de Mar del Plata".



QUE TRABAJEN A FAVOR



Por ello, remarcó, "le pedimos al diputado Eduardo Costa y a Cambiemos que devuelvan los reembolsos por puertos patagónicos" y que también "sería importante que por una vez Costa trabaje a favor de los santacruceños".

"Caso contrario –exigió-, que vaya a Puerto Deseado y le explique a marineros, estibadores y demás actores de la cadena de valor de la actividad portuaria los motivos del perjuicio que les causa".

Álvarez también aclaró que "los reintegros propuestos a cambio del reembolso no benefician en nada a nuestros puertos", ya que con esa metodología "todo el dinero va directamente a las empresas, sin tener en cuenta el origen del producto, ni el lugar de exportación", impidiendo que el Estado provincial pueda recaudar unos 300 millones de pesos de manera directa.

Por su parte el ex diputado provincial Alejandro Victoria, quien actualmente es coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria, señaló que "el impacto negativo de esta medida instrumentada por Nación, repercutió de manera más que notoria en la merma de movimientos portuarios y en los volúmenes exportables en la actividad ganadera, frutícola, pesquera y minera".

"De hecho –indicó-, se quitó previsibilidad a nuestra economía, convirtiéndola en menos atractiva para las inversiones y perjudicando los puestos de trabajo en los puertos".

