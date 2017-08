"El Mormón" cayó otra vez y quedó preso hasta que comparezca ante la Justicia

Su apodo se hizo público el lunes, luego de ser puesto en fuga por una víctima mediante el uso de una escoba. La policía logró detenerlo ese día cuando intentó ingresar en otra vivienda del barrio San Cayetano y se le abrió una causa por violación de domicilio, tras lo cual fue entregado a sus progenitores, aunque la propia madre confesó que ya no sabe qué hacer para que el pibe no delinca.Es evidente que el adolescente de 17 años necesita algún tipo de ayuda profesional y una contención cierta que lo mantenga alejado de los conflictos con la Ley Penal, porque no es la primera vez delinque y si bien se trata de delitos menores, todo indica que tiene dificultadas para internalizar las leyes porque el lunes protagonizó dos episodios seguidos y el martes se volvió a ubicar en el centro de la escena.En esta ocasión el chico entró a una casa ubicada sobre José María Rodrigo al 300, del barrio Pueyrredón. Lo hizo a las 13:25 tras patear una puerta y una vez en el interior se apoderó de una notebook y otros elementos de valor con los cuales escapó. No llegó muy lejos, porque una dotación policial de la Seccional Tercera lo redujo en cercanías del lugar del hecho y lo trasladó a esa dependencia.El delito fue calificado como robo simple y se ordenó que se mantenga privado de la libertad hasta ayer para que su detención sea controlada por la juez penal de turno, Gladys Olavarría.El acto se realizó en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y a pedido de la funcionaria, Natalia Gómez, la juez Olavarría declaró legal la detención y dio por formalizada la apertura de investigación preparatoria en contra de A.M. por el delito de robo simple.El imputado fue asistido por la abogada adjunta de la Defensa Pública, Vanesa Vera, y la asesora de Menores, Andrea Mc Garva, quienes solicitaron la libertad y la juez hizo lugar a la misma.