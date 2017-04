El MotoGP ya vive el Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo

El primero en abrir sensaciones sobre el Gran Premio de Argentina, que se desarrollará en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, fue Maverick Viñales (España – Yamaha). "Cada carrera hay que empezar desde cero. Las carreras son todas diferentes", aseguró.

Viñales se mostró confiado tras su victoria en el Gran Premio de Qatar. El piloto español, ganador de la primera cita mundialista, espera continuar con la buena racha.

"Mi pilotaje se adapta bien al circuito, funcionó bien en Qatar. He entrenado mucho, por lo que no me ha dado mucho tiempo de pensar. Empezamos de cero en Argentina, podemos ser fuertes y debemos dar lo mejor de nosotros. El hecho de ser líderes del mundial hace que me sienta confiado y quiero mantener este nivel"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha), ganador en 2015, espera repetir su triunfo considerando que es una pista "divertida pero complicada a la vez". El piloto de Tavulia confía en su Yamaha, ya que sabe lo que es ganar en Termas: "hemos hecho buenas carreras aquí".

"Vale" conoce perfectamente su punto fuerte: los domingos. Cumplir una cifra redonda (350) de GP no afecta a Rossi: "el número de GP no es muy importante, lo importante es el número de victorias y de podios. En Qatar mejoramos mucho el día de la carrera. No estuve lejos de la victoria". Resalta la importancia de clasificar bien ya que, "hay 10 motos que pueden luchar por subir al podio".

Por su parte, el actual campeón del mundo, Marc Márquez, quien ganó dos grandes premios de Argentina, fue claro: "hay que seguir trabajando". Tras la decisión errónea en la elección de neumáticos en la primera prueba, tuvo un inicio regular en Qatar y el piloto de Honda reconoce que deben mejorar "la electrónica".

En tanto Aleix Espargaró, quien fue 6to en Qatar, se siente competitivo para Argentina y en su primera carrera con Aprilia, demostró lo que puede hacer y está convencido de poder continuar la misma línea: "Fue una buena manera de comenzar este proyecto. Estamos buscando ser competitivos. En el equipo me escuchan, me dan lo que pido y el ambiente es genial".