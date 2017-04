El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 25 abril 2017 El mundo del fútbol felicitó a Messi por los 500 goles Sergio Agüero, Gabriel Milito, Ronaldinho y otras estrellas felicitaron al crack rosarino por los 500 tantos con la camiseta del Barcelona de España.

Los argentinos Gabriel Milito y Sergio Agüero, el brasileño Ronaldinho y los españoles Carles Puyol y Andrés Iniesta fueron algunas de las personalidades del fútbol mundial que felicitaron al astro Lionel Messi por los 500 goles con la camiseta del Barcelona, en un video que publicó el club catalán en la red social Twitter.

"Leo, mi hermano. Te mando un mensaje para felicitarte por los 500 goles. Yo que te regalé el primero de estos 500 y estoy muy contento. Toda la felicidad del mundo", manifestó el brasileño Ronaldinho, quien fue clave para que el rosarino marcara su primer tanto con la camiseta "blaugrana".

Un lejano 1 de mayo de 2005, el entonces entrenador del "Barca", el holandés Frank Rijkaard, a falta de cuatro minutos para el final del partido ante Albacete, mandó a la cancha a Messi, en lugar del camerunés Samuel Eto'o, y en la primera jugada recibió la pelota de su amigo Ronaldinho y puso el 2-0 definitivo.

"Hola Papi. Te quiero felicitar por los 500 goles. Me pone muy contento. Espero que sigas marcando muchos más. Estás muy bien. Te mando un abrazo y seguí rompiendo récords", dijo un feliz "Kun" Agüero, amigo y compinche de la 'Pulga', con quien ganó el Mundial Sub 20 de Holanda 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Por su parte, el ex defensor Gabriel Milito, considerado por le prensa catalana como el 'Hermano Mayor de Messi', que con la camiseta del Barcelona conquistó tres Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, dos Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubes, le dedicó palabras elogiosas al rosarino.

"Leo, quiero felicitarte por haber alcanzado una suma tan importante como 500 goles. Sé que es una cifra bestial, impresionante, pero tratándose de vos nada sorprende. Todo es posible. A la distancia te quiero mandar un fuerte abrazo y que todo siga igual", dijo el 'Mariscal'.

Carlos Puyol, que ganó 21 títulos con la casaca azulgrana y fue capitán del primer equipo desde 2001 hasta su retiro en 2014, destacó el récord alcanzado por el argentino y, sobretodo, que haya sido en el gran clásico del fútbol español y en condición de visitante.

"Enhorabuena Leo por los 500 goles. Creo que no había mejor día ni mejor escenario para marcar el gol 500. No te retires nunca y disfruta este momento", señaló 'Tarzán'.

Por su parte, el mediocampista y capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, señalo la grandeza del astro rosarino y le agradeció por la victoria conseguida en el estadio Santiago Bernabéu, con lo cual lograron alcanzar a Real Madrid en la cima de la tabla de posiciones.

"Muchas felicidades, en mi nombre y el de toda la plantilla. A nivel personal un placer haber compartido y estar compartiendo tantos y tantos momentos increíbles a tu lado. Espero que sean muchos más y todo siga saliendo muy bien", dijo el 'Cerebro', autor del gol con el cual España derrotó a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Otros que mandaron sus felicitaciones a través del video institucional fueron el ex arquero José Manuel Pinto, quien forjó una gran amistad con Messi en sus seis años en el Barca, el defensor Eric Abidal, quien fue un gran ejemplo por su lucha contra el cáncer durante su etapa en el club, y el es lateral brasileño Juliano Belletti, autor del gol que le dio a los catalanes su segunda Champions en 2006 y la primera de las cuatro que ganó Messi.

