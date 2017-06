El Patagónico | Regionales | TRANSPORTE PUBLICO - 07 junio 2017 El municipio adelantó dinero para evitar paro de choferes de Patagonia El secretario de Gobierno y Función Pública de Comodoro Rivadavia, Máximo Naumann, brindó anoche tranquilidad a los usuarios del servicio transporte de pasajeros al informar que los trabajadores no tomarán la medida de paro como habían amenazado. El funcionario se quejó ante la Provincia porque "desde el municipio no podemos estar todos los meses absorbiendo sus deudas".

Tras el anuncio de la posible medida de fuerza por parte de los trabajadores de Patagonia Argentina, el intendente Carlos Linares volvió a intervenir para garantizar la prestación del servicio durante la jornada de hoy. Para ello, aseguró un pago adelantado del subsidio que vuelca el Estado local a la empresa.

El secretario de Gobierno, Máximo Naumann, afirmó al respecto que son muchas las reuniones que mantienen desde el municipio con el Gobierno provincial "para que puedan cancelar la deuda que mantienen con Patagonia, y que todos los meses pone en vilo la continuidad de los colectivos en las calles".

En esa línea, el funcionario municipal manifestó que "es fundamental que los funcionarios provinciales encuentren una solución y asuman sus responsabilidades”.

Asimismo, Naumann consideró que "Provincia tendrá que evaluar si tiene las herramientas para dar continuidad al TEG y al subsidio del boleto de jubilados porque desde el municipio no podemos estar todos los meses absorbiendo sus deudas".

Por parte de la empresa confirmaron que el dinero estará disponible, aunque al cierre de esta edición no lo habían notificado de manera formal al gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Su gerente, Jorge Moreno, afirmó que al día de hoy la deuda que mantiene Provincia es de 6 millones de pesos.

En caso de que ese dinero no esté disponible el viernes, cada pasajero -sea estudiante o jubilado- deberá abonar el costo de un boleto normal. El panorama de la empresa de transporte además se ve más complicado por la falta del pago de subsidios del Estado Nacional, lo que impidió que ayer "se puedan depositar los sueldos en las cuentas de los trabajadores", aseguró Moreno.

La falta de pago de haberes alcanza a unos 360 empleados. Por eso, "el aporte del municipio esperamos que nos permita salir de este escollo. Recibiríamos unos cuatro millones de pesos", detalló el gerente de Patagonia Argentina.

Mientras tanto el dirigente de la UTA, Fabián Huencheuque, comentó que ayer fueron notificados de la falta de pago y aguardaban el compromiso para la jornada de hoy. "Necesitamos la confirmación de que mañana (por hoy) va a estar sí o sí depositado, así trabajamos", concluyó.

