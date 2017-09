El municipio desestimó el uso de fondos del endeudamiento para gastos corrientes

El secretario municipal de Economía, Germán Issa Pfister, ratificó que el Ejecutivo no afectará los fondos del endeudamiento para gastos corrientes y aseguró que serán volcados a infraestructura, tal como se acordó a los inicios de la gestión del intendente Carlos Linares.Después de haberse aprobado en la Legislatura la ley que permite a los municipios volcar hasta un 50% para afrontar gastos corrientes, lo mismo que un 15% de sumas que se obtengan en cada tramo del endeudamiento autorizado, desde el municipio se explicó que en el caso de Comodoro Rivadavia no se hará uso de esta flexibilización en el direccionamiento de los fondos."Por decisión del intendente no vamos a hacer uso de esta opción", subrayó Issa Pfister y en ese marco, explicó: "del endeudamiento por 600 millones de dólares que contrajo la provincia a comienzos del mandato, a Comodoro le corresponden 30 millones de dólares en tres etapas; y desde un principio, le dimos una asignación específica en materia de infraestructura a cada tramo".En esa línea, señaló: "este municipio ya presentó tanto al Gobierno provincial como al Concejo Deliberante el detalle de las obras que Comodoro necesita y, tras la catástrofe, se realizaron algunas modificaciones; pero más que nunca sabemos que debemos volcar los fondos a infraestructura". No obstante, el funcionario dejó en claro: "aunque no requiramos de esta alternativa, nos mostramos solidarios con los municipios que sí la necesitan".Asimismo, Issa Pfister indicó: "ya se cumplimentó el ingreso de los fondos correspondientes a la primera etapa, que fue de 10 millones de dólares aproximadamente; mientras que la segunda es de unos 11 millones, a cobrarse en 9 cuotas tal como la primera, de las cuales abonaron una".Además, comentó: "desde el Ejecutivo confiamos en la capacidad que tenemos para redoblar esfuerzos y de esa manera, ser más eficientes en la recaudación propia, y no caer en la necesidad de desafectar fondos ya asignados".