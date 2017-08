El municipio impulsa la declaración de emergencia en el tránsito de Comodoro

El accidente del lunes en San Martín y Güemes, provocado por un camión sin frenos, volvió a activar el debate sobre la necesidad que tiene Comodoro Rivadavia de contar con un camino de Circunvalación del tránsito pesado, que saque a los vehículos de alto porte y rodado del centro de la ciudad y de la trama urbana de la ruta Nacional 3.

El envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, por el que se declare la emergencia de tránsito que contenga una restricción de circulación de los camiones, fue confirmado ayer por el subsecretario de Control Operativo, Mariano Lamberti.

En diálogo con Radio Del Mar, Lamberti recordó que el accidente del lunes no es el primero de esas características y que el municipio, en el inicio de la actual gestión, "había apostado fuertemente a la realización del camino de Circunvalación, que estaba en el presupuesto, pero que fue quitado por el actual Gobierno nacional".

El funcionario dijo: "la única solución de fondo para que estos accidentes no ocurran es que los camiones no ingresen al centro en particular y a la trama urbana en general. Mientras no tengamos el Camino de Circunvalación -el central que estaba presupuesto, o uno alternativo como puede ser el que se habilite desde la ruta 39 a la 26-, siempre vamos a estar planteando parches".





POR LA MADRUGADA

En esa búsqueda de alternativas, la restricción horaria de circulación de camiones aparece en el horizonte. La imposibilidad de que ese tipo de vehículos pueda pasar por Comodoro fuera del horario de 22 a 6, está contenida en un proyecto de ordenanza que se enviaría en las próximas semanas al Concejo Deliberante.

"Ya hemos implementado este tipo de restricciones, pero de manera temporal. Una vez que terminan las tareas o las emergencias climáticas, se tiene que volver a lo anterior porque la prohibición de ingreso o circulación escapa a nuestras manos. Ahora lo vamos a intentar imponer con una declaración de emergencia", adelantó Lamberti.

Para el funcionario, que ya tuvo por este tema charlas informales con los concejales, la declaración de la emergencia y la restricción horaria "atenuaría el riesgo de accidente" y también serviría para "con una medida práctica y legal, presionar para que se pueda incluir y llevar a cabo el camino de Circunvalación".

Lamberti aclaró que la restricción que se busca es para los camiones que están de paso, que semanalmente superan los 10.000, y que la intención es mantener los horarios de carga y descarga que se realiza desde y hacia los vehículos que circulan y trabajan en esta ciudad.

El subsecretario señaló que mientras se trabaja en esta alternativa el municipio sigue gestionando por el camino de Circunvalación a través de la ruta 37 y otros caminos, más fácil de implementar y llevar a cabo. Esa vía podría construirse al vincular la ruta 39 con la 26, para lo que solo es necesario pavimentar 20 kilómetros.