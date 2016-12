El Patagónico | Regionales | PETROLEO - 12 diciembre 2016 El municipio solicitará a YPF un aporte permanente para el Museo del Petróleo El intendente Carlos Linares junto al viceintendente Juan Pablo Luque y funcionarios municipales, recorrieron las instalaciones del Museo del Petróleo, en el barrio Mosconi. Felicitó a sus autoridades y resaltó: "es un gran trabajo el que aquí se realiza, no solo en mantenimiento, sino también en cuanto a la creatividad e innovación para poner en valor la historia del petróleo y de nuestra ciudad". Adelantó que solicitará a YPF un aporte permanente para el museo.

El intendente Carlos Linares recorrió el Museo del Petróleo, un lugar emblemático en la historia de Comodoro Rivadavia, en momentos en que esta ciudad que se prepara para recordar mañana -sin mayores festejos por el momento de crisis de la industria- el 109° aniversario del descubrimiento del oro negro.

El museo es administrado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Luego de la visita, el intendente felicitó en primera instancia a sus autoridades y al personal que cumple funciones en el lugar. "Es un gran trabajo el que aquí se realiza, no solo en lo que es mantenimiento, sino toda la creatividad y la innovación que hay para poner en valor la historia del petróleo y de nuestra ciudad", expresó.

"Si bien se hizo mucho y tienen diversas propuestas, también hay bastante por hacer y muchísimos proyectos. La semana que viene vamos a concretar un encuentro con la empresa YPF para solicitarles también su aporte para mantener un espacio que es de todos los comodorenses. Si bien es el Museo del Petróleo, es la historia viva de la empresa YPF en Argentina y en la ciudad, por lo que vamos a solicitarles acompañamiento, que se suma a la excelente tarea que realiza la casa de altos estudios", resaltó.

Linares valoró las propuestas educativas para los niños y jóvenes, para turistas y para toda la familia que brinda el recinto. "Este museo se encuentra al nivel de muchos otros del país, con alta tecnología, elementos interactivos y realmente hay que destacar este avance enorme que tuvo. Vamos a seguir apostando en esto y felicito fuertemente a los profesionales que tanto trabajan para poner en valor la historia, rescatar nuestra identidad y de dónde venimos, por lo que avanzaremos en más proyectos para este lugar", afirmó.

Durante la visita, estuvieron presentes junto al jefe comunal Carlos Linares, el viceintendente Juan Pablo Luque; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero; el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfister; el subsecretario de Ingresos Brutos, Pablo Francavilla; la presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Patagonia Central y miembro del Bureau de Convenciones, Gabriela Zuñeda; y la directora del Museo, Graciela Ronconi.



"EL APOYO DEL ESTADO ES FUNDAMENTAL"



La directora del museo, Graciela Ronconi, expresó su agradecimiento al intendente, por concretar esta visita y por el gran interés y predisposición que tienen para con la institución.

"El museo ha crecido mucho, contamos con muchas propuestas educativas, incorporamos tecnología y diseño y creemos que estamos a la altura de muchos grandes espacios del país. Una vez que renovamos la muestra con tanto esfuerzo y dedicación, es un continuo pensar en crecer, engrandecerlo, en proyectar y así vamos a avanzar año a año", puntualizó Ronconi.

Asimismo, la directora destacó: "contar con el apoyo y el acompañamiento del Estado es fundamental. Lo hemos tenido durante la renovación y espero que también los organismos privados se acerquen porque la historia y el espacio son de todos. Invitamos siempre a la comunidad de Comodoro Rivadavia, el museo es de ellos, conocer de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos hoy".

Hay que recordar que cada 13 de Diciembre ese museo es uno de los ejes de los festejos del Descubrimiento del Petróleo. Sin embargo, este año la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco decidió no participar ni promover actos. La definición se conoció, como informó ayer El Patagónico, a través de un pronunciamiento del rector, Alberto Ayape, en el que se rechazó las políticas para el sector del Gobierno nacional de Mauricio Macri. Sostuvo que no hay nada para festejas considerando el difícil momento que atraviesa la industria petrolera y los recortes presupuestarios que Nación impuso sobre la casa de estudios.

