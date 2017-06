El MX Patagonia y el Quad Cross desafían al clima en el "Ambros"

Con la misma adrenalina de siempre, y sin importar las bajas temperaturas, APaMoD (Asociación Patagónica de Motociclismo Deportivo) disputará hoy en el circuito “Jorge Alí Ambros” a la 4ª fecha del MX Patagonia y el Quad Cross, que será su tercera presentación del año.

En el MX1, el certamen lo tiene como puntero del campeonato al radatilense Alejo Pires, con 84 puntos escoltado por el actual campeón Cristian Burgos (60) y Diego Balboa (53).

Vale destacar que para esta jornada se implementara para todas las categorías de MX el ingreso a parque cerrado - pre partidor con horario límite de ingreso en cada manga y la ubicación dentro del mismo en base al orden de clasificación previa. El piloto que no ingrese al mismo en el horario límite no podrá ser de la largada en esa manga correspondiente, a excepción de aviso previo al comisario de boxes quien autorizara o no, en base al motivo, el ingreso al mismo fuera de horario indicado por el llamado de las autoridades de boxes. Convencidos de que esto contribuye al ordenamiento y respeto entre pares será respetado.

Los horarios serán de estricto cumplimiento , salvo necesidad de la fiscalización de modificar en parcial o total los mismos por motivos de fuerza mayor, deportivos o climatológicos, los cuales de ser necesarios implementar serán comunicados oficialmente por la Dirección de Carrera a Cargo de CAMOD Regional Chubut- Santa Cruz.

Los motores se encenderán a las 10 de la mañana, y se espera poder terminar al promediar la tarde, dado que pilotos foráneos han hecho un gran esfuerzo para llegar hasta el “Alí Ambros”, y necesitan volver a sus lugares de origen.