ECONOMIA - 30 abril 2017 El negocio del maquillaje moviliza u$s 280 millones en la Argentina

El negocio del maquillaje moviliza u$s 280 millones anuales en la Argentina y es el tercer mercado en importancia en la región, y las principales empresas se disputan un sector que está en constante crecimiento.

"Desde fines de 2015, la Argentina se convirtió en el mercado de mayor potencial de crecimiento en belleza de América latina, porque es el tercero de importancia detrás de Brasil y México", aseguró a Télam el director de Asuntos Públicos de L'Oreal, Pablo Sánchez Liste.

La firma de capitales franceses L'Oreal trajo al país la marca de maquillaje colombiana Vogue para pelear el liderazgo del mercado argentino a su principal competidora, la estadounidense Avon, en un segmento del negocio del maquillaje y la belleza donde el consumo permite una facturación anual de u$s 280 millones.

Sánchez Liste remarcó que "la evolución del país en los distintos ámbitos está fortaleciendo esta gran oportunidad que representa Argentina como mercado".

El mercado de belleza en la Argentina representa u$s 2.000 millones, con cinco categorías, donde maquillaje es el tercer segmento en volumen y el de mayor crecimiento, con un 14% de participación (u$s 280 millones).

"L'Oreal a nivel global tiene como misión abarcar todas las categorías para todos los segmentos. En Argentina hay un crecimiento constante de la categoría que incluye los productos más accesibles", explicó, por su parte, el director de la división de productos de gran público de la compañía en Argentina, Guillaume Sonolet.

Indicó además que "el mercado de productos de belleza moviliza 150 millones de unidades al año, de las cuales 82 millones son de la categoría más accesible", lo que definió como "una porción enorme".

Sonolet puntualizó que "Vogue llega a la Argentina para competir en este segmento", con el "objetivo de alcanzar en el primer año las 10 millones de unidades comercializadas, lo que representa el 12% de participación en esta categoría".

Actualmente L'Oreal tiene una participación del 16%, detrás de Avon que, con la metodología de la venta directa, lidera el segmento con el 21%, dentro de un mercado en el que operan otros actores como Natura, Mary Kay Cosméticos y Gigot Cosméticos.

Consultada la empresa Avon sobre su participación en el mercado y el nuevo escenario de competencia, sus voceros declinaron responder al requerimiento de Télam.

"Apuntamos a liderar el mercado total", afirmó el ejecutivo, quien destacó que "no sólo queremos competir con venta en comercios, sino también llegar a los consumidores que compran por catálogo".

Mientras L´Oréal, con sus marcas Maybelline y Paris, comercializa en farmacias y perfumerías; Avon lo hace a través del canal de venta directo o por catálogo.

"Con el lanzamiento de Vogue aspiramos al liderazgo total de mercado, ya que ampliaremos la base de consumidores, ofreciendo estos productos a través de la venta directa, por catálogo, un espacio donde hoy no participábamos, con una propuesta de valor de precios accesible, inferiores en su mayoría a los $ 100", precisó Sonolet, quien añadió que "los productos oscilarán entre $ 39 y $ 100".

Por su parte, Sánchez Liste destacó que "las condiciones actuales de la Argentina permitieron aumentar la producción local, y al mismo tiempo volver colocar más productos en el mercado local".



