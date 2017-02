El nuevo arquero de Boca denunciado por violencia de género

Agustín Rossi, el 1 de Defensa y Justicia, será jugador del Xeneize cuando se terminen de detallar algunos aspectos de su contrato. Pero antes de ponerse la camiseta de Boca, fue denunciado por violencia de género por su ex novia a través de su cuenta de Facebook.

Bárbara Segovia es la ex pareja de Rossi y se animó a contar su dura historia en una publicación de Facebook que data de octubre de 2016, cuando el flamante refuerzo xeneize todavía atajaba en Estudiantes.

TENGO VERGÜENZA Y MIEDO

"Tengo vergüenza de mi mama... que me enseñó siempre lo que es el respeto, el buen trato que me educó para nunca permitir algo así (y le falle). Tengo vergüenza de mis hermanas que lloraron cuando EL MISMO en la cara les contó cada vez que me había levantado la mano, y se sintieron culpables por no haberse dado cuenta (la culpa la tuve yo)", escribió y compartió conversaciones mantenía con su expareja junto a imágenes de los golpes.

Embed