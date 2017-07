"El objetivo principal es ser campeones", afirmó el entrenador Juan Pablo Chorny

El Seleccionado Mayor de la Unión de Rugby Austral comenzó con el proceso de preparación para lo que será la participación en el Campeonato Argentino de Mayores de la Zona Ascenso. En diálogo con El Patagónico, el Head Coach del selectivo, Juan Pablo Chorny, contó cómo diagraman el trabajo para el importante certamen que se desarrollará entre el 4 de noviembre y el 2 de diciembre. Austral jugará la Zona Ascenso B y el grupo está compuesto por las uniones: San Juanina, Santiagueña, Oeste de Buenos Aires, Chubut y Alto Valle.

"Aún estamos en la etapa de armado. La lista original era de 57 jugadores. Al primer entrenamiento fueron 38, otros 14 avisaron que por razones laborales no pudieron estar y los demás por motivos personales no van a ser parte de la selección. Este es un proceso donde están las puertas abiertas para volver a ver cada uno de los jugadores en qué condiciones están. Va a ser un campeonato largo, duro y difícil. Lo que necesitamos es ampliar la base para poder estar lo mejor preparados en Noviembre. Más adelante nos plantearemos si hace falta reforzar algún puesto con alguien de afuera. El que venga será para darle un salto de calidad al equipo", admitió Chorny.

Luego de lo que fuera el histórico doble ascenso en el Super 9 del año pasado, la Unión de Rugby Austral junto al staff técnico se ha planteado nuevas metas. Eso quedó demostrado con la gran actuación de los juveniles esta temporada en la nueva categoría y la idea es repetirlo con la Mayor, que jugará tres partidos de visitantes (Alto Valle, Sanjuanina y Oeste de Bs . As.) y dos en condición de local (Chubut y Santiagueña).

Al respecto, el entrenador con pasado en los seleccionados de Mar del Plata y Bahía Blanca, enfatizó: "Es un desafío grande, porque no estamos acostumbrados a este tipo de torneos. La Unión siempre va a tener falencias por no poder tener competencia de preparación. Debemos ser conscientes de las adversidades, pero no para lamentarse ni ponerlo como excusa. El jugador de selección siempre tiene que tener un plus extra. A su vez, estamos viendo si el plantel lo vamos a dividir en dos y que algunos jueguen una serie de partidos y otros, la otra. Se hace difícil mantener un mes de este tipo de competencia con tres viajes. Por suerte, la dirigencia estuvo acorde al Campeonato que vamos a jugar y ya se encargó de la logística viajaremos en avión y facilitarán todo para que el jugador esté cómodo", destacó.

Juan Pablo vive entre su Mar del Plata natal y Comodoro, por eso todo está todo diagramado de antemano. El staff tiene estipulados 16 entrenamientos antes del debut: hasta septiembre será uno por semana, en octubre se intensificará realizando dos y la última semana, serán tres. "El anhelo es que lleguemos con un equipo que sea competitivo para lograr el objetivo de ser campeones. Ese va a ser el principal y en segundo plano será el de conservar la plaza, que también sería muy importante para la Unión. Vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para estar lo más alto posible. El techo nos lo dirá el juego y la situación de cada fin de semana. En los papeles, capaz que somos menos que las uniones con las que nos toca jugar, pero si en el partido hay una posibilidad de que podemos ganar, seguramente la vamos a aprovechar.", sentenció el Head Coach de la selección.