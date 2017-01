El Patagónico | Policiales | POLICIA DEL CHUBUT - 18 enero 2017 El oficial al que le encontraron droga será echado de la policía El integrante de la Policía del Chubut fue sorprendido ayer a bordo de su auto por sus pares de la división Canes en Trelew. En el interior del automóvil incautaron 250 gramos de marihuana compactada, que se presume que eran para la venta. El mandatario provincial, Mario Das Neves, ya anunció que el oficial será separado de la fuerza. También exoneró a otros tres efectivos por cometer "apremios ilegales", dijo.

Desde 2015 que el policía al que se le incautó droga no prestaba servicios en una comisaría de Trelew, debido a que se encontraba con licencia médica. Además ese oficial posee dos sumarios por abandono de servicio, según consta en su legajo.

El procedimiento en el que se vio involucrado el policía se desarrolló ayer en horas de la madrugada sobre un pasaje situado sobre la calle Buenos Aires, entre San Martín y 25 de Mayo, en la zona centro de la ciudad valletana.

El personal de Canes observó el automóvil con vidrios polarizados en actitud sospechosa y se acercó para identificar a los ocupantes.

Uno de ellos dijo ser policía y pese a esa circunstancia los efectivos realizaron el procedimiento donde se constató la presencia de un envoltorio con marihuana. Se dio intervención a la división Drogas Peligrosas, quienes confirmaron que había 250 gramos de cannabis sativa.

El oficial de 36 años y sus acompañantes, de 28 y 24, fueron imputados en libertad por la Justicia Federal por el delito de tenencia de estupefacientes.

Por la mañana el gobernador Mario Das Neves anunció que separó de la fuerza a tres de sus miembros y además adelantó que el efectivo que fue encontrado con marihuana en su poder también dejará de formar parte de la institución policial.

En cuanto al oficial demorado por drogas, afirmó: “ya le di la orden al ministro de Gobierno (Pablo Durán) que lo eche”.

"El señor tiene una licencia por problemas psicológicos y ayer lo encontraron con marihuana para eso no tiene problemas psicológicos, aparte tenía antecedentes y le estamos pagando entre todos el sueldo de policía”, cuestionó.

"Más allá que después hagan un sumario, porque los dos que echamos ayer (por el lunes) por apremios ilegales, están desde el año 2013 y pasa el tiempo y siguen cobrando”, se quejó Das Neves. Asimismo, remarcó: "hay que limpiar un poco al Estado".



TRES EXONERADOS

El gobernador se encargó de detallar que por diferentes situaciones de indisciplina separó de la fuerza a tres integrantes, aunque no brindó sus identidades. Puntualizó que dos de ellos fueron exonerados tras un sumario administrativo por infracción al régimen disciplinario policial.

"Ayer firmé la exoneración de dos policías por apremios ilegales”, apuntó. Mientras el otro decreto en el que se dio de baja a otro agente fue porque “en evaluaciones de juntas médicas psiquiátrica-psicológica se dictaminó que la condición psicofísica que presenta es incompatible con las funciones concernientes a la Agrupación Comando”.

En ese contexto, el gobernador se quejó: "hay inescrupulosos profesionales que siguen mandando certificados, yo no digo que pueda haber problemas y haya que extenderlos, pero es un festival de certificados" en relación a distintos pedidos de miembros de la policía que los alejan de la función de prevención.

Por eso sostuvo que desde el Ejecutivo provincial se mantienen firmes con los temas concernientes a la policía, salud y educación "porque aparte es donde se va la mayor cantidad de plata, la masa salarial más grande se la llevan esas tres áreas”, especificó.

