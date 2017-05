El PAMI sigue en deuda con el CABIN

PAMI no solo le debe a los médicos en general, que esta semana decidirán cortar por completo los servicios, sino que también mantiene una deuda considerable con el Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN), el centro de salud de excelencia que tiene la región para atender las enfermedades y tratamientos oncológicos.El director médico del CABIN, Jorge Brugna, aseguró ayer que la deuda del PAMI asciende a los 4.600.000 pesos, que engloba las prestaciones realizadas por el Centro desde octubre a enero y adelantó que este mes se sumarán otros cuatro millones, por los tratamientos realizados desde comienzos de año hasta el mes en curso.Brugna, que ayer mantuvo una nueva reunión con las autoridades locales del PAMI, dijo que el CABIN “se encuentra ante una situación insostenible. Nosotros no solo damos las prestaciones, como corresponde, sino que también estamos dando remedios, que los pacientes, pagando sueldos, impuestos y servicios. Así, no podemos seguir”."ES INSOSTENIBLE"En diálogo con Radio del Mar, Brugna destacó la voluntad de las autoridades locales de la obra social de los jubilados pero lamentó que “las respuestas sigan sin aparecer a nivel nacional, donde todo parece indicar que llegan miles de facturas y van pagando las que quieren o pueden y por los montos que allá se deciden”.El profesional recordó que en el CABIN se realizan tratamientos por enfermedades oncológicas y que el paciente ya tiene bastante con lo que tiene que afrontar, para además agregarle a eso que "los hacen ir de un lado para el otro, ya sea por remedios o autorizaciones. Nosotros vamos a seguir dando las prestaciones, pero así no se puede seguir y el maltrato nos define como ciudad”.Brugna también dijo que el PAMI tiene un sistema perverso de pago porque “las prestaciones que realizamos tienen un valor, que está acordado, y resulta que luego de tres o cuatro meses pagan cómo y el monto que quieren. Maltratan a los pacientes y a nosotros, la verdad que además de injusto, esto es ofensivo y desesperante”.CON LOS MEDICOS TAMBIENEl Colegio Médico de Comodoro Rivadavia esperará esta semana para, en caso de no tener respuestas positivas sobre el pago de las prestaciones adeudadas, definitivamente decidir el corte total de la atención a jubilados del PAMI.El titular de la entidad, Juan Carlos Herrera, ayer se excuso de hacer declaraciones pero lamentó que “todo siga igual”, aludiendo en definitiva a la falta de pago o respuestas tras el planteo público que el Colegio realizó hace 10 días.Cuando la agrupación médica reclamó por el pago y adelantó el corte de las prestaciones, desde la Federación de Jubilados de la Provincia también se pidió la intervención del PAMI que, hasta el momento, no dio respuesta alguna para atender el reclamo de los profesionales y la solicitud de los afiliados.