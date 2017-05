El Papa Francisco y Donald Trump se reunieron en El Vaticano y luego resaltaron la "necesidad de paz"

La Santa Sede aseguró que en el encuentro se "intercambiaron puntos de vista sobre algunos temas de la actualidad internacional y de la promoción de la paz con particular referencia a la situación en Medio Oriente y a la tutela de las comunidades cristianas".

El papa Francisco recibió ayer en el Vaticano al presidente de Estados Unidos Donald Trump, en un encuentro a solas de 27 minutos, el primero entre ambos jefes de Estado, en el que resaltaron la "necesidad de paz", hicieron hincapié en la importancia del "diálogo interreligioso" y tras el cual el estadounidense se comprometió "a leer" la encíclica papal "Laudato Si" sobre medio ambiente.

"No me olvidaré de lo que me dijo", lo despidió Trump cuando ya se habían reunido 27 minutos a solas en la Biblioteca del palacio Apostólico.

La Santa Sede aseguró que en el encuentro se "intercambiaron puntos de vista sobre algunos temas de la actualidad internacional y de la promoción de la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso, con particular referencia a la situación en Medio Oriente y a la tutela de las comunidades cristianas".

"Es un honor de una vida encontrar a Su Santidad Papa Francisco. Dejo el Vaticano más determinado que nunca para buscar la paz en el mundo", aseguró el mandatario luego en redes sociales, confirmando la recepción que hizo de una reunión en la que Francisco, en privado y a través del clásico intercambio de regalos, buscó hacer énfasis en la necesidad de paz.

Tras la reunión, el Vaticano confirmó además mediante un escueto comunicado las "buenas relaciones bilaterales" y destacó el "esfuerzo común a favor de la vida y de la libertad religiosa y de conciencia".

Además, durante las audiencias de Trump con el Pontífice y los jerarcas vaticanos desearon "una colaboración serena entre el Estado y la Iglesia Católica en los Estados Unidos, comprometida en el servicio a la población en los campos de la salud, la educación y la asistencia a los inmigrantes".

El mandatario estadounidense estuvo acompañado por la primera dama Melania, su hija Ivanka junto a su esposo Jared Kushner; el asesor de seguridad nacional Herbert Raymond McMaster; y el secretario de Estado Rex W. Tillerson.