El parque de Astra será escenario de una nueva competencia de Global Me

Con una propuesta abarcadora, Global Me –integrado por los triatletas Ezequiel Villata, Eduardo Morales y César Quinteros- pone en escena su tercer evento deportivo. Esta vez en el Parque de Astra Km 20, donde un Trail Run ( carrera de aventura de montaña) será una de las pruebas principales en sus distancias de 10K y 21K. Sumado a un desafío de mountanbike de 25K y 50K.La jornada dará inicio a las 12 del mediodía, teniendo como punto de partida el espacio verde "astrense" y un recorrido por los alrededores de la geografía.De esta manera, Global Me reúne opciones para toda la familia. Ya sea desde una caminata integrativa, un recorrido de cicloturismo, y también las competencias de Trail Run de 10K o 21K, y de Rural Bike de 25K o 50K.En esencia, la organización propone experimentar la maravilla de la naturaleza patagónica recorriendo senderos de notable belleza. En ese sentido, los circuitos fueron diseñados a fin de poder apreciar distintos paisajes, distintos terrenos y distintos niveles de exigencia.Cabe destacar que Global Me está comprometido con el cuidado del medio ambiente, motivo por el cual ha dispuesto de cestos a lo largo de todos los recorridos, a fin de que los residuos sean arrojados allí. No obstante, el compromiso de la organización, es que una vez finalizadas las actividades, se deje el campo en su estado puro y natural.Luego de las actividades se realizara un tercer tiempo donde se servirá pollo asado para todos los entusiastas.